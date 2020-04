Pide Coparmex a diputados respaldo para apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas

Para buscar el respaldo de los diputados para que se apoye en Sinaloa a las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas en Sinaloa por la emergencia sanitaria, los dirigentes de Coparmex, encabezados por Edna Fong Payán, Mariano Gómez y César Valenzuela, sostuvieron un encuentro con la presidente a de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado.

La diputada de Morena, Victoria Sánchez Peña, explicó que a los empresarios le interesó la propuesta que ella había hecho días anteriores de reorientar el presupuesto aprobado del 2020 para el gobierno estatal para no recurrir al endeudamiento.

Los representantes de Coparmex expusieron a la legisladora que el problema que tienen en este momento los empresarios es que no tienen recursos para pagar los salarios a sus trabajadores.

La legisladora mencionó que se pondrá en contacto con el delegado de Programas de Bienestar en Sinaloa, Jaime Montes, para poder precisar cuál el número de créditos del gobierno federal que podrían beneficiar a los empresarios de Sinaloa, especialmente para aquellos que no han despedido a sus trabajadores en medio de la emergencia sanitaria.

Precisó que se buscará que no existan duplicidad en los apoyos que la Comisión de Hacienda está promoviendo pueda brindar el gobierno estatal a partir de un reajuste en el presupuesto estatal.

Sánchez Peña adelantó que podría sostener hoy mismo la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado un encuentro con el secretario de Administración y Finanzas del gobierno estatal, Luis Alberto de la Vega Armenta, sobre el plan que se tiene para atender la situación de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Mencionó que presentaran al funcionario estatal la propuesta de reorientar los 454 millones de pesos del presupuesto aprobado para el año 2020.

Buscar que el gobierno estatal sea más transparente en el gasto de salud será otros de los puntos que serán abordados ante el titular de la Secretaria de Administración y Finanzas del gobierno estatal, comentó.