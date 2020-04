Las cifras de López-Gatell ‘no cuadran’: Narro

José Narro Robles, ex titular de la Secretaría de Salud, dijo que no se puede creer en los datos oficiales, toda vez que, partir de un estimación propia con información reportada por la dependencia, éstos, no cuadran.

Además agregó que generan desconfianza e incertidumbre, de acuerdo con una publicación de La Jornada.

Afirmó que la cifra de casos confirmados está incompleta y por eso el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell no quiso realizar pruebas de detección de manera masiva.

En mensajes enviados a través de su cuenta en Twitter, Narro señala que la pandemia es un problema muy serio y que ahora, igual que en 2009 las cifras no cuadran.

Mientras por un lado hay números de casos confirmados, por el otro, dice Narro, “se ha dicho que el número de personas infectadas puede ser superior en 8 o en más de 30 veces.

“La diferencia es tal que se podría estimar una cifra de entre más de 120,000 y 500,000 personas contagiadas.

¡Por eso no se le puede creer!.

El también ex rector de la UNAM, refirió el informe de la OCDE, según el cual México está en el último lugar en cuanto a la cantidad de pruebas realizadas para la detección del nuevo coronavirus y aseguró con base en su análisis, que los casos de Covid-19 se confundieron con los de influenza y los decesos han pasado como neumonías atípicas.