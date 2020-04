Urgente que Quirino aplique medidas de transparencia y austeridad ante Covid

La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Graciela Domínguez Nava, cuestionó que el gobierno estatal no ha anunciado medidas extraordinarias de austeridad frente a la pandemia, ni tampoco dando muestras de estar interesado en transparentar los recursos que está usando.

En conferencia de prensa remota, señaló que pese al pronunciamiento que hiciera el gobernador Quirino Ordaz Coppel la semana pasada de hacer transparente la inversión en equipo e insumos, no sea traducido en acciones reales.

“No queremos que esto se aproveche para actos de corrupción”, advirtió.

La legisladora sostuvo que siguen existiendo muchas dudas de cómo se están utilizando los recursos y la forma en que los insumos se están distribuyendo a los hospitales de Sinaloa porque todos los días hay denuncias de médicos que no cuentan con los insumos suficientes.

Aunque no ha llegado al Congreso del Estado una propuesta del Ejecutivo Estatal para un crédito, adelantó que ante de pensar en endeudarse debe optarse por otras medidas.

Insistió que sigue el Poder Legislativo sin tener claridad de dónde provienen los recursos que se están orientando por parte del gobierno estatal para la adquisición de una serie de insumos para atender en los hospitales la emergencia sanitaria.

Denunció que no habido la disposición para hacer transparente la información lo que genera muchas suspicacias y no abona a la intención de solicitar un crédito para hacer frente a la pandemia.

“Morena no va a dar un cheque en blanco, tiene que ser muy preciso, justificarse muy bien por qué la necesidad de un endeudamiento. De antemano nosotros consideramos que no es necesario”, expresó.

La legisladora de Morena rechazó la versión que el gobierno federal no ha entregado recursos a Sinaloa, sino por el contrario ha habido un cumplimiento puntual de las participaciones federales.

Precisó que existe un monto por incentivos económicos federales que no están considerados en el presupuesto aprobado en Sinaloa para el 2020, recursos que se están usando de manera discrecional.

Hizo un llamado urgente para poner en marcha dos acciones, una para la aplicación de un plan estatal de alimentación para atender a un sector de la población que vive al día y que actualmente por la pandemia no tienen un ingreso.

Se requiere, dijo, una acción rápida por parte del gobierno estatal, que no se está viendo para atender a las familias más vulnerables de Sinaloa.

La otra vía, indicó, debe ser el personal médico, para quienes el gobierno estatal debe implementar una acción urgente para protegerlo, frente incluso al problema de más de 200 trabajadores que atienden a pacientes Covid.

Precisó que entre las líneas podría estar el proporcionar hospedaje alternativo para el personal que trabaja en hospitales Covid y mixtos, el transporte especial, seguridad social para trabajadores precarios y una compensación económica extraordinaria.