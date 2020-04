Llegan despensas a la sierra de Rosario

Comunidades serranas como Las Canoas, Guamuchiltita, Tepehuaje, Potrero de los Laureles y Tempizque fueron visitadas por el alcalde Manuel Antonio Pineda Domínguez para encabezar la entrega de despensas.

En su encuentro con los habitantes de los poblados beneficiados, donde se acompañó de la presidenta del DIF Rosario, María Luisa Benítez de Pineda, el alcalde reiteró su compromiso de colaborar con apoyos alimenticios para todas y cada una de las familias, ante la difícil situación que enfrentan por la pandemia del Covid-19, en donde muchos se han quedado sin una fuente de ingresos.

“Sabemos que no hay ingresos para garantizar los alimentos, principalmente, por eso venimos ahora nosotros a traerles una ayuda, saben ustedes perfectamente bien que esta zona es una zona muy querida por nosotros, sale de sobra decir los motivos, porque nos conocemos de hace muchos años” expresó.

La despensa consistió en artículos alimenticios no perecederos, así como de limpieza personal y el hogar; con la inclusión de un gel desinfectante.

Manuel Pineda llamó a los pobladores a no arriesgarse y bajar únicamente a la cabecera municipal para alguna actividad esencial como la compra de alimentos o de medicamentos, aunque el municipio no cuenta con casos confirmados en su extensión territorial, en vecinos municipios del norte y sur son varios los pacientes portadores del virus y pudiera comenzar una propagación.

“A traerles una ayuda que va a servir para que se alimenten las familias de esta zona, pedirles que si no pueden bajar a Rosario, no bajen de momento, más que para lo más esencial que viene siendo comprar comida o una medicina, porque, no tenemos casos, pero hay muchos casos ya en vecinos municipios y tenemos el riesgo de infectarnos” dijo.

El presidente municipal aseveró que existen trabajos de desinfección en la ciudad y los pueblos para tratar de mantener al municipio con ceros casos de Coronavirus, de ahí el llamado que hizo a los pobladores de las comunidades a tomar medidas como el lavado continuo de manos, el uso de cubre bocas y mantener la sana distancia.