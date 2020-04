Las fiestas en Altata, el desmadre que nadie pudo o quiso detener

Una hipótesis sobre el contagio en el centro de Sinaloa

La bahía de Altata es el destino turístico de miles de culichis. Año con año el lugar comienza a recibir a la gente de Culiacán a partir de febrero. Los eventos, los carnavales, Semana Santa, sobran los pretextos. Y ahora todos cancelados, la sombra del Covid-19 dejó cuatro decesos de funcionarios del Ayuntamiento de Navolato y a su vecino, Culiacán, con más de 40 muertes y más de 600 contagios.

Y ante la escalada de casos del virus en la capital sinaloense, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro tiene una hipótesis de lo que pudo suceder. El carnaval debió celebrarse el 14 y 15 de marzo sin embargo fue cancelado de manera oficial por el cabildo de Navolato.

Sin embargo a la gente no le importó. Las tamboras, la cerveza, el baile, la gente inundando el malecón. Desde el sábado 14 la gente fue llegando a la bahía y al evento cancelado se reportó una asistencia nutrida de visitantes. La mayoría de Culiacán.

En entrevista vía telefónica, Estrada Ferreiro habló sobre el tema, así como de las medidas que se están tomando en el municipio en plena Fase 3 para contrarrestar el rápido avance de coronavirus.

“Dicen las personas, dicen los comentarios que el tema de Navolato es porque pues fue el carnaval de Altata y los funcionarios estaban allá en la organización y todo, y pues fueron más de 10 mil personas”, señala el primer edil.

El primer funcionario de Navolato en morir fue Aurelio López Ventura, quien estaba adscrito a la coordinación de eventos especiales, dependencia que estaba a cargo del diseñador Juan Castaños, quien una semana más tarde perdería la vida, también a causa del virus.

Ambos funcionarios estuvieron en dicho evento en la bahía. López Ventura falleció el 2 de abril, dos semanas más tarde del evento en Altata, y Juan Castaños el 16 de abril. Posteriormente Narciso Guzmán y más recientemente el secretario del Ayuntamiento, el profesor Salvador Padilla el sábado 19.

“Yo le atribuiría también a ese tema parte de lo que pasa en Culiacán, porque quien va a Navolato a un carnaval, no van de Los Mochis, no van de Mazatlán, van de Culiacán, es el principal cliente del turismo de Navolato”, explica.

“Entonces yo creo que mucha gente que vino de Altata a Culiacán pues vino con el contagio y comenzó a contagiar a sus familiares, a sus vecinos”, añadió.

–Alcalde, ¿y le ha transmitido usted esta inquietud al secretario de salud o a las autoridades pertinentes de que tal vez ahí fue el epicentro de este problema?

-No, pues ellos mismos lo comentan, ellos mismos lo comentan. A ver, por qué si fue en Navolato el carnaval por qué hay más contagiados en Culiacán, bueno, pues porque no hay tantos habitantes en Navolato como en Culiacán. Los 10 mil asistentes que estaban en Altata que se calculan, pues ponle que 8 mil eran de Culiacán, pero es una situación que ya ocurrió, que ya pasó y ahora hay que asumir las consecuencias y nosotros estamos tomando medidas de todo tipo, algunas no muy cómodas para la gente ni para mí.

El lunes 16 de marzo se canceló el resto de los eventos que la comuna de Navolato tenía previstos para el inicio de la primavera y la Semana Santa. Anunciaron también el cierre de restaurantes. Después el cierre de playas. Ahora es un municipio que ha recrudecido las medidas de movilidad junto a Culiacán y recientemente Ahome.

Respecto a este tema, el alcalde de Culiacán señala que si bien las medidas generan incomodidad, son necesarias y tal vez debieron ser tomadas más temprano, como el cierre virtual de fronteras o aeropuertos.

“Mucha gente viene de Estados Unidos huyendo porque la pandemia allá está peor que aquí”.

–Sí, eso quería preguntarle sobre el dato de culichis que se han regresado, cuántos tienen ubicados.

-No tengo el número pero sí es muchísima gente.

–¿Eso pudo ser factor también?

-Sí, por supuesto que sí. Mira, Culiacán tiene al día varios vuelos diarios de Tijuana, imagínate toda la gente que pudo volver de allá. Los filtros sanitarios en el aeropuerto no son eficientes porque no pueden detectar ahí fácilmente una enfermedad de personas asintomáticas.

–Quiere decir que las medidas estas pudieron tomarse más temprano entonces.

-Sí pudieron. Pero mira, si ahorita que ya se tomaron estas medidas, la mayor parte de la población ya me lo ha manifestado por teléfono, por correo o por redes que están de acuerdo con la medida pero no falta quien se sienta agraviado.

La gente en Culiacán busca transportarse, ya sea en sus vehículos o en las motocicletas y según el alcalde Estrada Ferreiro estos son riesgos de contagios, sin cubre bocas, sin careta y sin medida alguna.

Y respecto a la medida, ciudadanos han reportado el abuso por parte de agentes municipales quienes incluso abren cajuelas y aprovechan el nuevo retén para pedir mordidas para evitar quitarles la unidad.

La comuna, según el alcalde, busca generar consciencia, inhibir la movilidad por la ciudad y no busca recaudar.

“Ahora, ¿por qué se tomó la medida?, se tomó la medida porque necesitamos crear consciencia en la gente. ¿Y qué nos ganamos con la multa? No ganamos nada, el riesgo sigue ahí, latente”.

Sin embargo las medidas comenzaron un par de días antes de decretada la Fase 3. Sinaloa ya ocupaba un sitio entre las entidades con mayor número de contagios de manera proporcional a población y una tasa de letalidad de más del 12 por ciento.

Y respecto a esto, juzgar a toro pasado parece no servir.

–¿A usted le hubiera gustado iniciar con esto desde antes?

-La verdad que sí… cerrar virtualmente, inhibir a las personas que viajen, sí me hubiera gustado.

Artículo publicado el 26 de abril de 2020 en la edición 900 del semanario Ríodoce.