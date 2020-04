Largas colas en Ciudad de México para recoger cenizas de fallecidos por Covid-19

El Cementerio San Nicolás Tolentino, de Iztapalapa, se convirtió esta semana en uno de los lugares más visitados de Ciudad de México, al confirmarse que ése panteón será el único autorizado en recibir a cadáveres por Coronavirus. La medida incluye no sólo Iztapalapa, sino todas las alcaldías de la zona metropolitana y del Estado de México.

Una vez que los cuerpos son recibidos, estos son llevados al crematorio por personal funerario del panteón, y si hay espacio para su inmediata cremación, entonces son incinerados, pues la ley prohíbe que los cuerpos sean sepultados, o incluso depositados en la fosa del cementerio.

Esta medida ha hecho que desde el lunes de la semana pasada, a muy temprana hora, decenas de familiares de personas fallecidas por Covid-19, se aglomeren afuera del panteón, sobre avenida San Lorenzo, en espera de recibir las cenizas.

“Llegan desde temprano, y se quedan aquí esperando a que lleguen, pues por reglas del municipio no pueden entrar más de dos familiares a recoger las cenizas, y por eso se mira tanta gente aquí afuera”, dijo un empleado del panteón que dijo llamarse Fernando Humares.

Los negocios de los alrededores también parecen sorprendidos por la tremenda recepción de personas que diariamente llegan al cementerio San Nicolás, considerado uno de los más grandes de todo el país, cuya superficie rebasa las 15 hectáreas.

“Sólo en día de muertos y día de las madres se mira más gente”, dijo una empleada de negocios de Urnas que está instalado frente al panteón.

En apenas 25 minutos que Ríodoce estuvo afuera del panteón el miércoles de la semana, al menos 12 carrozas de diferentes funerarias llegaron al cementerio con un cuerpo, aunque no se especificó si eran víctimas por Covid-19, o habían fallecido por otras causas, lo cierto es que el acceso se mantuvo fuertemente resguardado por personal de la policía municipal, y otros guardias de seguridad del panteón.

Carlos Cervantes, director general del panteón, dijo que la situación ha sido dura, pero que se siguen preparando para recibir una gran cantidad de cuerpos que se prevé que lleguen de varios municipios y del estado de México.

“No es fácil hablar de estos escenarios, pero es necesario anticiparnos. Si la gente no cree en la pandemia, quisiera que vieran este espectáculo tan terrible de recibir los cadáveres. Si no atendemos las recomendaciones, vamos a llegar a escenarios como Guayaquil, en Ecuador”, observó Cervantes.

Afuera del panteón sólo los familiares de las personas fallecidas hoy usan cubre boca, pero el resto de la población que pasa por enfrente del panteón, o que realiza su vida normal en el resto de la delegación, transita de manera normal y raramente se les ve que usen algún tipo de protección o al menos respeten una distancia social adecuada.

Ello habría obligado a las autoridades municipales a instalar unos posters rojos en las principales calles y avenidas de la delegación que dicen: ¡Cuidemos nuestras Vidas: Quédate en Casa!, La jefa de gobierno, Claudia Sheimbaun, anunció el martes de la semana pasada el “Hoy no circula” obligatorio para todos los vehículos en todas las alcaldías de la ciudad.

Sin embargo, durante una serie de recorridos hechos el jueves y viernes pasado, el tránsito vehicular de la ciudad continuó el mismo ritmo desde que inició la pandemia, lo mismo que la gente en las calles, que aunque un 75 por ciento más bajo que en condiciones normales, éste sigue.

Sheinbaum pidió al respecto que la población obedeciera y se quedara en casa, aunque los negocios se pusieron más estrictos en ciertas zonas, pues algunos supermercados exigen el uso obligatorio de mascarillas, y la visita de una sola persona por familia a la hora de hacer compras.

Hasta el jueves de la semana pasada, 212 personas habían fallecido por Covid 19 en toda el área metropolitana de Ciudad de México, y se habían registrado 3 mil 157 casos de personas infectadas, siendo Iztapalapa el municipio que más casos y decesos tenía, con 34 muertos.

Iztapalapa es la alcaldía más grande y de mayor población de la ciudad, con 1 millón 827 mil 868 habitantes; la mayor parte de su población vive al día, y si no sale a trabajar, no come. Aunado a eso, la vasta mayoría sufre carencias de servicios como agua y cuidado sanitario.

*Con información de El Universal

Artículo publicado el 26 de abril de 2020 en la edición 900 del semanario Ríodoce.