Propone PAS penas altas a quien agreda a personal de Salud

Con el objetivo de aumentar la pena contra las personas que agredan y discriminen a personal de los centros de salud, la diputada del PAS, Angélica Díaz Quiñonez y el secretario general del Partido Sinaloense, presentaron una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Sinaloa.

Los promoventes señalaron que están preocupados por la gran cantidad de agresiones que han recibido el personal de salud ante la crisis de la pandemia por Covid-19.

La reforma consiste en que si las lesiones se infieren dolosamente contra personal que labora en centros de atención a la salud en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, se aumentará la pena en una mitad más, cuando el delito previsto se cometa en contra personal que labora en centros de atención a la salud en ejercicio de sus funciones.

La presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso del Estado señaló que desde que tras las crisis emocionales que padece la población se han derivado múltiples agresiones a médicos y enfermeras de diferentes centros de salud del país, y Sinaloa no ha sido la excepción.

Explicó que está documentado que médicos y enfermeras de los hospitales locales han sido víctimas de discriminación y agresiones.

Expuso que en Culiacán, el personal de la salud ha manifestado que los servicios de transporte público y privado de plataforma virtual no les otorgan el servicio porque los estigmatizan diciéndoles que son portadores del virus y los pueden contaminar, negándoles de esta manera el traslado cuando han requerido del transporte como usuarios.

“Es una realidad que a medida que los casos se incrementaron tanto en el país como en Sinaloa, la discriminación y las agresiones contra el personal médico han crecido debido al temor de contagio que muchas personas dicen tener, por lo que las autoridades mexicanas de los tres niveles de Gobierno se han pronunciado buscando poner un fin a las agresiones, pero los casos no cesan”, manifestó.

“Como sinaloenses debemos reconocer la labor que realiza el personal de la salud y el esfuerzo que en medio de la pandemia por el Covid-19 hacen por salvar miles de vidas humanas; por lo tanto, garantizar su integridad ante cualquier agresión por el cumplimiento de sus funciones, es una de las tareas fundamentales que debemos asegurar”.