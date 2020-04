Tornado registrado en Oklahoma y Texas deja 5 personas fallecidas

Un tornado que afectó a condados de Oklahoma y Texas, dejó al menos cinco personas sin vida y más de una docena heridas.

El tornado tocó tierra en el condado de Marshall, en Oklahoma, alrededor de la 17:00 horas del miércoles y dejó dos muertos y un herido en estado crítico, informaron los medios locales, que citaron al director de gestión de emergencias local, de acuerdo a Xhinua.

Officials in Oklahoma say at least two people were killed and several others injured Wednesday when a tornado struck the town of Madill. https://t.co/mHPSRnNIYD pic.twitter.com/ktXJOSw7tS

— ABC News (@ABC) April 23, 2020