Asegura Quirino que hará públicas todas las compras realizadas por Covid-19

El gobernador Quirino Ordaz Coppel, aseguró que los insumos adquiridos para atender la emergencia sanitaria por Covid-19 se han realizado bajo procesos transparentes bajo las mejores condiciones y precios.

El mandatario denunció que hay mucha gente que abusa, se quiere aprovechar , “sacar raja” y beneficio personal ,pretendiendo venderle los insumos dos o tres veces más caro del costo.

En un video mensaje en sus redes sociales, el mandatario anunció que todos los procesos de compra serán publicados en internet para que quede claro qué se ha comprado, cuánto se ha comprado y a dónde se ha distribuido, para que no quede lugar a dudas de la transparencia y aplicación de los recursos.

En una visita al centro de distribución de insumos y equipos de la Secretaría de Salud, Ordaz Coppel señaló que ha dado instrucciones específicas para que no existan excusas ni pretextos para los insumos y equipos lleguen directamente a los hospitales y los trabajadores .

Manifestó que se han tenido que endurecen las acciones porque hay mucha gente que no lo entiende y piensa que todo es mentira el Covid-19, pese a que ha crecido el número de contagios y desafortunadamente de muertes.

Puso el ejemplo de Culiacán donde se han instalado un total de 20 filtros sanitarios en la ciudad, operativo que también se podrían aplicar en otros municipios en donde pudiese incrementarse los contagios.

En el caso de los municipios que no hay registro de casos, indicó se ha entablado comunicación con los alcaldes para fortalecer los filtros sanitarios de entradas y salidas para evitar los riesgos en esas poblaciones, especialmente los adultos mayores.

Agradeció a empresarios y organizaciones diversas que se han sumado a las acciones para atender la emergencia sanitaria.