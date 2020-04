Pide PAN al gobierno de Ahome apoyo en impuesto predial para arrendadoras solidarias

Ariel Aguilar Algándar, presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) pidió al gobierno municipal de Ahome compensar en el Impuesto Predial Urbano 2021 a arrendadores que subsidien rentas de locales a pequeños empresarios por hasta un trimestre, que es considerada la fase crítica de la pandemia de Covid-19.

La propuesta la lanzó el dirigente político a través de un video que subió a sus redes sociales, ante el silencio de los gobiernos federal, estatal y municipal de subsidiar las pérdidas a los empresarios pequeños por el cierre forzado de sus negocios.

“El 70 por ciento de los negocios en Ahome son pequeños empresarios: estéticas, tiendas de ropa, zapaterías, imprentas, etcétera, que no podrán soportar el cierre de sus negocios pagando sueldos, rentas, impuestos y contribuciones al Seguro Social. Ellos no tienen ninguna clase de apoyo, porque los gobiernos se los han negado, por lo que proponemos que sea el gobierno municipal quien los apoye a través del Impuesto Predial Urbano descontándolo a arrendadores que subsidien las rentas a estos, por hasta tres meses”.

El gobierno municipal no respondió a la propuesta.