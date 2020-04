López Obrador acusa al periodismo en México de haberse corrompido y de no tener ética

El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al periodismo mexicano de haberse corrompido y de estar más cerca del poder que del pueblo, señaló que no es profesional, independiente, ni ético.

Durante la conferencia mañanera, en la que dedicó la mayor parte del tiempo a cuestionar el papel de medios y periodistas, arremetió contra el diario El Universal, Milenio, periodistas como Carlos Marín, Pascal Beltrán del Río y Ciro Gómez Leyva, quien dijo que empezó bien pero se cansó.

“Antes en El Universal se presumía de que tenía una línea editorial gobiernista, pero sus articulistas eran independientes, había pluralidad en los editoriales. Escribía algún dirigente de oposición, un escritor destacado, los moneros, pues ya no queda nada, sólo los moneros. Pero los articulistas, los que escriben el editorial puro conservador y del Reforma ya ni hablamos. Lo mismo TV Azteca y lo mismo Televisa”, dijo.

“Entonces no hay en México un periodismo profesional, independiente, no digo objetivo porque eso es muy difícil, la objetividad. Pero ético, están muy lejos de eso. Es parte de la decadencia que se produjo y lo mismo la radio y la televisión. No generalizo, pero sí no supieron entender la nueva realidad, siguieron con lo mismo y desesperados optaron mucho por la mentira”, manifestó.

Elogió en cambio a periodistas que considera lo “defienden” como Manuel Buendía, Miguel Ángel Granados Chapa, Federico Arreola, Enrique Galván y caricaturistas.

Al ser cuestionado entonces, que un buen periodistas es el que lo defiende, respondió:

“Lo que tenemos ahora es un periodismo muy cercano al poder, sobre todo al poder económico, y muy distante al pueblo. Es un periodismo de la élite que no defiende al pueblo raso, cuando mucho a la clase media y de ahí para arriba. Y a la clase media la utiliza nada más como parapeto”, finalizó.

Luego corrigió que si hay buenos periodistas en todos los medios, pero el problema está en las líneas editoriales que deben seguir.

También fue interrogado sobre su postura frente al llamado de Javier Alatorre, de TvAzteca, para no hacer caso a Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, consideró que fue un error de su parte, pero que no tiene línea de atacarlo, como otros medios.

Evadió hablar de su relación con Ricardo Salinas Pliego, a quien antes de ser presidente criticó.