Reflexión y esperanza de un médico del ISSSTE ante la llegada de la Fase 3

El número de pacientes y fallecidos sigue creciendo en Sinaloa. Culiacán es el epicentro de los contagios, más de 350 de los 504 casos reportados por la Secretaría de Salud Estatal hasta ayer lunes, han surgido en la capital sinaloense. Ello hace pensar a Jesús lo que implica la llegada de la Fase 3.

Lea: Administrar cadáveres; autoridades se preparan para lo peor de la pandemia https://bit.ly/2VKm9VW

Desde hace 30 años labora para el ISSSTE y es parte del equipo médico que labora en el Hospital Regional Manuel Cárdenas de la Vega en esta ciudad. Fue testigo del fallecimiento de un trabajador de la farmacia del instituto y de otros tantos casos que ahí se atienden. Y por todo eso, teme lo peor.

“Primero que nada vamos empezando porque tu servidor es una persona con más de 30 años de servicio, ISSSTE es mi casa, no estoy con el ánimo de escupir hacia arriba, me entiendes, sino a informar realmente qué es lo que estamos pasando los trabajadores del hospital”.

“Lo que dicen las autoridades en las conferencias de prensa pues es su sentir, pero realmente lo que aterriza, la realidad en los hospitales es totalmente otra. Los insumos, estoy hablando de cosas que necesitamos para tratar a los pacientes sean sospechosos o no, esos insumos no lo hubo en tiempo y forma, ha estado llegando a cuenta gotas”.

Jesús es un hombre de fe, por eso estuvo de acuerdo en que su nombre se cambiara, por ese, “Es un nombre universal”, dice. Y durante la plática sostenida unos días previos al inicio de la Fase 3 de la pandemia, señala que se ha estado trabajando al vapor.

“Desgraciadamente no hubo planeación, no hubo protocolo, los pacientes comenzaron a llegar como un paciente común”.

—¿Quiere decir que yo puedo pensar que lo que sucedió durante la Fase 2 fue más bien una reacción?

—Así es, fue una reacción por parte de las autoridades y la “des reacción” si se le puede llamar de esa manera a la sociedad. O sea, en verdad créeme que esto se va a salir de las manos y el servicio público de salud va a ser totalmente rebasado si siguen las cosas como están; creo que las medidas que están tomando ahorita debieron tomarlas desde hace tiempo”.

Según la Real Academia de Española reacción significa una “acción que se opone a otra; o la forma en que alguien o algo se comporta ante un determinado estímulo”. Y para Jesús, eso es lo que se ha venido haciendo ante la epidemia por el Covid-19: reaccionar.

Lea: Sinaloa en números rojos por Covid-19 https://bit.ly/2XVdZgk

“Eso es toro pasado, la cuestión es de aquí en adelante. Estamos ya casi en la Fase 3 es algo muy malo, si la curva que te comenté no se aplana, estamos por ver cosas muy malas. Y el problema es que la primera línea de batalla somos nosotros y si nosotros nos estamos contaminando en los hospitales no va a haber quien los atienda”, añade.

Y la curva de la que Jesús habla no se aplana. En la más reciente semana de abril los casos se han ido incrementando en Sinaloa, sobre todo en Culiacán, municipio que ha tenido jornadas de hasta 29 nuevos casos diarios, como lo fue el 15 de abril en que se registraron 34 en todo el estado.

Por ello y por cómo están trabajando en el Hospital Regional del ISSSTE Jesús supone que será el siguiente hospital Covid en el estado.

“Mira, el Hospital Regional en este momento se va a convertir en hospital Covid, se están desalojando lo que es todas las áreas de hospitalización porque ya todo lo que es la parte de urgencias, te estoy hablando de las urgencias pediátricas, triaje y hospitalización adultos ya es sólo área Covid. Ahorita ahí hay cerca de 30 pacientes y muchos de ellos intubados, no van a alcanzar los ventiladores para nada en dado caso que esto explote”, explica.

Y el temor es entendible. En dicho hospital ya falleció un trabajador. Rafael N murió en el área de urgencias del nosocomio la tarde del domingo 12. También tenía laborando poco más de 30 años y mucho tiempo miembro del sindicato del ISSSTE. Sin embargo ahí se contagió y a la postre murió.

“Rafael era una persona con más de 30 años de servicio, siempre con atención al público. Estuvo en el sindicato, regresó a sus labores y tenía ya varios años en farmacia. Tengo entendido pero no me constó que él solicitó retirarse a casa como lo hicieron muchos compañeros con enfermedades crónico degenerativas, él pidió, tengo entendido pero como te digo no me consta, que solicitó retirarse pero siguió laborando con las condiciones en que todo administrativo trabaja, o sea con un cubre bocas normal”, explica.

En días pasados también se confirmó que una radióloga falleció y se especula que una enfermera está internada por el virus y en estado comprometido.

“Hablar de un número no te puedo hablar de uno, lo que sí te puedo decir es que son varias personas… no es oficial pero es la realidad, yo quiero que sepas la realidad de lo que está pasando, te digo que hay compañeros que fueron y están siendo infectados”.

Respecto a la reconversión insiste en que será pronto.

“El Hospital Civil es ahorita la punta de la lanza y se están acelerando los trabajos del hospital general y yo pienso que el que sigue es el Hospital Regional (del ISSSTE)… a nosotros no nos dicen que se están preparando, no nos ha dicho la autoridad pero eso nosotros lo vemos, todo mundo lo vemos en el hospital”.

Lea: Recursos de seguridad serán usados para atención de la pandemia https://bit.ly/2Vvf253

Sin embargo, aun con el inicio de la tercera fase, Jesús no pierde la fe. Los insumos, aunque no los de mejor calidad, comienzan a llegar y así tienen con qué trabajar y protegerse. Antes de eso tenían que gastar de su bolsillo para material que debería proveer el hospital.

“Vocación hay, estamos al pie del cañón aun cuando hemos sido atacados, ninguneados, señalados, hay muchas cosas que nos han pasado como ataques directos, todo lo que todos conocemos, y eso nos pone triste al trabajador de la salud porque no se siente reconocido y créeme que es el trabajador de salud el que nos va a sacar de esto… y es que nos tienen que ayudar para poder ayudar”.

Artículo publicado el 19 de abril de 2020 en la edición 899 del semanario Ríodoce.