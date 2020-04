Hospitales en México se preparan para atender a 12 mil pacientes intubados por coronavirus

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que en los hospitales se están preparando para atender hasta 12 mil pacientes intubados con coronavirus.

Durante la conferencia mañanera de este martes, donde se dio a conocer que este día el país entró a la Fase 3 de la pandemia, es decir que hay propagación comunitaria de la infección, el mandatario dijo que actualmente cuentan con mil especialistas en terapia intensiva, para atender la emergencia sanitaria.

Mencionó que la firma del acuerdo con hospitales privados que permitirá dar atención gratuita a derechohabientes que no tengan Covid-19, es la única forma para enfrentar las carencias que se tienen.

“Tenemos que reforzar la salud pública. Si no es por el acuerdo con los hospitales privados, ¿cómo salimos adelante?”.

También llamó a los gobierno estatales, que con el inició de la nueva fase, se actúe conforme a las resoluciones del Consejo General de Salud.

“Que nos ajustemos todos a ese ordenamiento o a lo que ellos decidan, el Consejo General de Salubridad. Esa es una. Y dos, que se procure no actuar de manera autoritaria, porque luego sale el afán este autoritario, hasta nos proponían toques de queda y militarizar al país y eso no funciona”.

Aseguró que su gobierno protegerá a los más pobres durante la pandemia.

“La fórmula es: eficiencia, honestidad, austeridad y justicia. Todo el ajuste, el apretarnos más el cinturón tiene como propósito proteger a la mayoría de los mexicanos. Van a tener protección millones de mexicanos, estoy estimando que podemos proteger hasta el 70 por ciento de los mexicanos, desde luego de abajo hacia arriba, los más pobres primero. Ellos no tienen nada que temer porque no les va a faltar lo básico”, dijo.

“Por eso, a pesar de la crisis, de la caída en el precio del petróleo, de la depreciación de nuestra moneda, de los pronósticos de recesión económica, a pesar de todo eso tenemos recursos para distribuirlos, entregarlos a los mexicanos y que tengan ingresos para satisfacer sus necesidades básicas”.

Llamó a la población a no relajar las medidas y a mantenerse en sus casas.

“También pedirles a todos que nos sigan ayudando no saliendo de sus casas, no relajando la disciplina que se necesita para terminar de enfrentar con buenos resultados la pandemia del coronavirus, que sigamos en nuestras casas, que nos sigamos cuidando, que cuidemos a los adultos mayores, a los enfermos, que nos sigan ayudando los empresarios no dejando de pagar a sus trabajadores, que siga quedando de manifiesto que sigamos dando ejemplo de solidaridad, de fraternidad, como ha venido expresándose en este tiempo, y que se guarde la sana distancia, que continuemos”.