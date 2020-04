Dividida opinión de diputados locales por aprobación de Ley de Amnistía

Mientras que la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, respaldó la decisión del Senado de la República de aprobar la Ley de Amnistía, los líderes de la bancadas del PAN y PRI la criticaron.

La líder de los diputados de Morena en el Congreso del Estado de Sinaloa declaró que con la aprobación de la Ley de Amnistía, será posible que regrese la justicia social a muchos mexicanos encarcelados de manera injusta o sin el debido proceso.

Mediante un videoconferencia, expuso que en el contexto que se dio la aprobación, la ley adquiere una connotación mucho más humanista. “Hay que ser muy claros, Morena no aprovechó ninguna coyuntura, al contrario, atendió una circunstancia para que se resolviera con prontitud”.

Sobre las declaraciones de diversos actores políticos que señalan que la nueva ley busca liberar criminales que pondrán en riesgo a la población civil, llamó a no desorientar a la sociedad y no infundir miedo.

“No se trata de liberar a asaltantes y asesinos para que regresen a lacerar y dañar a la sociedad, siempre se ha dicho que esta ley trata a aquellos que por cuestiones de vulnerabilidad no tuvieron derecho a una buena defensa, estamos hablando sobre todo de indígenas, de presos políticos, de mujeres procesadas por una cuestión de género, o por practicarse abortos en situaciones de vulnerabilidad”, argumentó Domínguez Nava.

La legisladora de Morena propuso un análisis sobre la Ley de Amnistía Federal para ver que se puede hacer en una legislación estatal.

En un posicionamiento aparte, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Sergio Jacobo, lamentó que la mayoría de Morena en el Senado solo haya aprobado la Ley de Amnistía, negándose a discutir los problemas de fondo de la contingencia sanitaria y económica provocada por la pandemia del Covid 19.

La forma en que fue aprobada por el pleno del Senado la Ley de Amnistía, con el mayoriteo de Morena y sus aliados y sin diálogo y consenso con la oposición, es lamentable, señaló.

El legislador priísta consideró que el objetivo general de la nueva Ley es benéfico, al posibilitar la liberación de reos procesados y sentenciados ante tribunales federales, y contribuir así a disminuir los riesgos de contagios del covid 19 en las cárceles.

“El reto aquí es que la ley se cumpla en sus términos, es decir, que se pueda liberar efectivamente primero delincuentes, acusados de delitos no graves, así como a internos con fallas evidentes en sus procesos, y que no se abra la puerta a otro tipo de delincuentes que sean un peligro para la sociedad”, afirmó Sergio Jacobo.

Para ello, subrayó, la autoridad debe tener mecanismos de seguimiento de los reos liberados, que saldrán de las prisiones en un escenario económico muy complicado, donde no habrá para ellos muchas opciones de trabajo, y esperemos que esto no genere un mayor incremento en los robos a comercios y casa habitación, así como en otros delitos patrimoniales.

En entrevista telefónica, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Iván Villalobos, calificó la aprobación de la Ley de Amnistía como un atropello a las instituciones de la República, no solamente al Senado de la República.

Sostuvo que la forma y el fondo como se realizó la votación es reprobable, abordar un tema que no tiene relevancia alguna ni directa ni indirectamente con la crisis sanitaria que se está viviendo.

Recordó que el PAN desde los tiempos de campañas rechazó la aprobación de una Ley de Amnistía y el perdón de los presos para liberarlos para sacarlos a las calles, aumentará la delincuencia y los índices delictivos como ha sucedido en países como Colombia, Nicaragua y El Salvador.

“Yo creo que es una situación muy desafortunada que se dé precisamente en medio de una crisis como la que estamos viviendo y con la secuela económica que esto va a traer porque se han perdido más de 500 mil empleos a la fecha. Ni modo que este tipo de gente que posteriormente sea liberada no va a salir más que a delinquir en sus distintos niveles y ramas de especialización. Harán lo que han hecho siempre. Creo que esto no le ayuda al país”, concluyó.