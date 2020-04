Asegura Quirino que se anticiparon medidas en Sinaloa para la fase 3

El gobernador Quirino Ordaz Coppel afirmó que se anticiparon en Sinaloa a las decisiones de las fase 3 para evitar que siga creciendo el número de contagios por Covid-19 y se pierdan más vidas; y reconoció que hay una “bronca económica muy fuerte”.

Acompañado del secretario de Salud, Efrén Encinas, y el comandante de la zona militar, Maximiliano Cruz, así como Jaime Montes, coordinador de los programas federales de Bienestar, el gobernador de Sinaloa, el gobernador visitó el nuevo Hospital General en Culiacán para supervisar el avance de la obra para ponerlo al servicio de las personas enfermas de Covid-19.

Explicó que en la primera semana de mayo se habilitaran en el nuevo hospital 50 camas, dividas en 30 de hospitalización y 20 de terapia intensiva. En segunda fase se habilitará otras 53 camas.

Ordaz Coppel recordó que las nuevas instalaciones del Hospital General será entregado al ejército para que ellos lo operen como lo dispuso el gobierno federal para atender a los enfermos de Covid-19, y pasando la contingencia podrá estar disponible para la atención a la población en general.

Advirtió que la etapa 3 es la de mayor riesgo de contagio y crecimiento de la pandemia, por lo que es más importante tratar de contener la pandemia.

Sobre el nivel de contagios que se tiene a la alza en Culiacán, confió que con la participación de la gente podrá revertirse porque se esta tratando de no estar en la calle solo aquellos que realizan actividades esenciales.

“A veces no es fácil, mucha gente cree que no le va a llegar, cree que no le va a tocar, actúan con mucha irresponsabilidad. Hay que decirlo como tal: Este es un tema muy serio. Lo tenemos que tomar con toda la dimensión que tiene porque hemos visto lo que está pasando en otros países y en México”.

Explicó que se estableció en Culiacán más de 20 retenes sanitarios en la ciudad y se han puesto muchas limitaciones para entrar a muchas áreas como el centro para superar la contingencia, como se ha hecho en muchas adversidades.

“Son poco días que necesitamos arrinconarnos, estar en nuestras casas lo más que se pueda. Sé que es un esfuerzo muy grande, pero eso es lo que nos va a permitir salir más pronto y rápido de ésta adversidad”, expresó.