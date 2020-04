Revela CNN gravedad del líder norcoreano Kim Jong Un

Un funcionario de los Estados Unidos, quien solicitó anonimato, asegura que el líder norcoreano está delicado de salud

De acuerdo con un funcionario estadounidense, el líder norcoreano Kim Jong Un se encuentra en peligro grave luego de ser sometido a una cirugía recientemente, según publicó Reporte Índigo.

La cadena CNN informó este lunes que el funcionario con conocimiento directo del caso pidió anonimato.

Esta información no ha sido confirmada por Corea del Norte, probablemente el país menos transparente del mundo.

Es decir, que resulta prácticamente imposible obtener declaraciones de integrantes de su gobierno, principalmente cuando se trata de la salud del máximo líder.

Cabe mencionar que Kim no asistió a la celebración del cumpleaños de su abuelo el pasado 15 de abril, una de las festividades más importantes del país.

La última vez que el mandatario tuvo presencia ante los medios locales fue el pasado 11 de abril.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Kim desaparece del ojo público por periodos prolongados, pues en 2014 estuvo ausente todo un mes.

Sobre la salud del líder norcoreano se ha rumorado que podría padecer problemas relacionados al sobrepeso o tabasquismo.

Pero, como bien señalan los expertos en política de aquella nación, cuando se trata de Corea del Norte es muy fácil equivocarse, pues la información cae a cuentagotas.

US is monitoring intelligence that North Korean leader Kim Jong Un is in grave danger after surgery, according to a US official https://t.co/WSxF2BNyic pic.twitter.com/Bt991eU0tm

— CNN Breaking News (@cnnbrk) April 21, 2020