Reparto de despensas de grupos delincuenciales, no ayuda: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la entrega de despensas que están haciendo grupos del crímen organizado, no ayuda, que mejor dejen sus “balandronadas”.

Durante la conferencia mañanera mencionó que lo que el país requiere e “fraternidad y solidaridad verdadera”.

“Aprovecho para decirle a los que están en las organizaciones que se dedican a la delincuencia. He estado viendo que reparten despensas. Eso no ayuda, ayuda que dejen sus balandronadas, ayuda el que le tengan amor al prójimo, ayuda el que no le hagan daño a nadie, ayuda que no se sigan enfrentando y sacrificando, ayuda que piensen en sus familias, sobre todo en sus madres, en el sufrimiento que les provocan, ayuda que piensen en el sufrimiento que provocan en las madres y los familiares de las víctimas”, dijo.

“Que no vengan a pensar como el potentado que piensa que con una limosna ya está perdonado. Eso no ayuda y decirle a la gente que nosotros vamos a seguir apoyando para que no les falte nada y también a los que están en malos pasos decirles también, sobre todo los que no han cometido delitos graves, que no den el paso y que más adelante, luego de que pasemos esta situación difícil, les vamos a dar opciones, alternativas para que se puedan reincorporar a la vida pública y ser gentes de bien, estar con sus familias, que tengan trabajo y que no se vean obligados a hacerle daño a nadie”.

Añadió que pese a la pandemia, el país sigue registrando homicidios.

“Entonces que no vengan a decir ‘ahora estamos entregando despensas’. Mejor bájenle, bájenle y piensen en sus familias, en ustedes mismos, a los que se dedican a esas actividades que me están viendo o escuchando. Hay que tenerle amor a la vida”, afirmó.

Mencionó que la entrega de despensas no se puede evitar.

En días pasados integrantes de diversos cárteles y las hijas de Joaquín el Chapo Guzmán han entregado despensas en diversas zonas del país.