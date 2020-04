Julián LeBarón denuncia ataque al rancho La Mojina

“Nos están disparando para adentro del rancho de mis hermanos” expresó el activista Julián LeBarón.

A través de sus redes sociales el activista denunció que fueron sujetos de disparos y agresiones por parte de miembros del grupo delictivo El Barzón, durante el fin de semana dentro del rancho La Mojina, en Chihuahua, propiedad de la familia LeBarón.

El activista comentó que el domingo a mediodía comenzaron los hechos mediante pedradas y agresiones, sin embargo al anochecer fue cuando dieron inicio los disparos. Julián LeBarón estima que fueron más de 100 balazos, además aseguró que casi asesinan a uno de sus hermanos, todo esto mediante un video con una duración de 39 segundos en sus redes sociales.

Bar ones a mi hermano estuvieron pedreando y agrediendo desde mediodía del día de ayer y anoche empezaron los disparos fueron más de cien nosotros fuimos agredidos dentro de nuestra propiedad y casi mataron a uno de mis hermanos. Aun no ha llegado ninguna autoridad del estado. pic.twitter.com/sCSQbPBCvw — Julián LeBarón (@julianlebaron) April 20, 2020

“Martín tenía a los estatales entrevistando gente y el Fiscal Peniche ignoró a los LeBarón. Hace días los estatales están ahí supuestamente investigando el homicidio del Chuletas (Ismael Solorio) extinto líder barzonista, asesinado hace años”, publicó Raul Aragón Periodista, mediante sus redes sociales.

No obstante tras haber pasado 5 meses de la masacre en La Mora hasta el momento no ha habido justicia, ya que las investigaciones no presentan avances, pues hasta la fecha no existen personas detenidas acusó el activista Julián LeBarón en una entrevista para Imagen Radio.

“A 5 meses de la masacre en La Mora lo único que hemos probado es que el poder judicial es una mafia, el poder legislativo es una mafia y el poder ejecutivo es una organización criminal”, acusó el activista mediante su red social.