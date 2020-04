Reporta Ssa federal 36 muertes y 8 mil 261 casos confirmados de Covid-19

En las últimas 24 horas, el coronavirus cobró la vida de 36 personas más en el territorio nacional.

De acuerdo con el reporte diario de Hugo López Gatell, Sub Secretario de Prevención y Promoción de Salud, el número de defunciones asciende a 686.

Apenas el sábado la Secretaria de Salud registró 650,omientras que el viernes se reportaban 546.

López Gatell indicó que del 28 de febrero, fecha en la que se detectó el primer caso en el país, a la fecha, el acumulado de casos asciende a 8 mil 261 detectados.

Los nuevos casos que se suman a las cifras históricas es de 764, dijo, que representa el 10 por ciento.

Los negativos, agregó, son 31 mil 170 casos. Y 49 mil 570 personas estudiadas.

En esta conferencia hizo hincapié en que los casos se siguen presentando en las mismas condiciones clínicas, pero en los pacientes con VIH que tienen sus sistema inmune comprometido, destacó la importancia de que las personas se hagan las pruebas.

En términos generales, agregó, la letalidad del Covid-19 es amplia y pudiera reflejar un retraso en la demanda de servicios de salud por parte de los pacientes.

Hizo un llamado para que quien presente todos los síntomas estén conscientes de que tienen que evaluarse temprano sobre todo si además cuentan con alguna enfermedad crónica como hipertensión, diabetes o enfermedades respiratorias.

Aclaró que la epidemia no se ha acabado, que la ampliación de la distancia social definida hasta el 30 de mayo no determina que va de salida, y que no se debe bajar la guardia en las medidas preventivas.