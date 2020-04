Se equivocó Alatorre al pedir no hacer caso a López Gatell: AMLO

“Creo que se equivocó mi amigo Javier Alatorre que llamó anoche a no hacerle caso al doctor Hugo López Gatell”, expresó éste sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Creo que fue una actitud no bien pensada porque Javier es una persona buena. Creo que cometió un error como cometemos errores todos”, agregó.

El mandatario justificó que comunicador de TV Azteca hizo uso de su libertad de manifestarse, por lo que consideró que no debe existir de ninguna manera linchamiento político por alguien no comparta su punto de vista.

“Inclusive que pueda decir algo en éstos momentos difíciles que afecte a la colectividad, que pueda ser hasta dañino para los seres humanos. No es esa la intención de Javier”.

En un video mensaje difundido en redes sociales, desde su despacho, respaldó al periodista Javier Alatorre en su derecho de manifestarse. “Que viva la libertad, prohibido prohibir. Nosotros llegamos aquí donde estoy porque queremos que se respeten las libertades, que no haya autoritarismo, que se garantice el derecho a disentir”.

En su mensaje también afirmó que no está bien el llamado a no hacerle caso al doctor Hugo López Gatell, quien es una autoridad y que lo representa.

López Obrador también respaldó el trabajo del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, quien está apoyado por un grupo de científicos, miembros del Sistema Nacional de Investigadores.