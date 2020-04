Director de Cultura de Ahome confirma ser positivo a Covid-19

En un video de 33 minutos difundido esta noche de sábado, Víctor Manuel Carrazco García, director del Instituto Municipal de Cultura del Municipio de Ahome (imac) confirmó que resultó positivo para Covic-19, pero la crisis ya la superó y está en la fase final de su convalecencia en aislamiento domiciliario.

Resumió la nueva enfermedad como “horrible” e incapacitante, de tal grado a no poder levantarse del lecho y caminar, e incluso de respirar, por ser doloroso el pase del aire por los pulmones.

“Pierdes la noción del tiempo, y del espacio. No pueden escribir, ni dibujar, ni responder el teléfono, ni leer, por los dolores, no puedes hacer nada, ni utilizar la “compu”. Sientes que te mueres”.

Dijo que no sabe cómo el coronavirus le infectó el cuerpo, ni quien lo contagió, cuando y en dónde, porque fue muy cuidadoso con su persona e incluso siguió al pie de la letra las indicaciones que le dio “el jefe”.

Sin embargo, el seis de abril comenzó a sentir los primeros síntomas: fiebre, dolores y diarrea.

El siete de abril tomó tratamiento contra la infección, auscultado por un médico particular, pero no mejoró, sino que empeoró, pero no recurrió a las instituciones públicas porque continuó con atención privada y en su hogar, en el que su padre, que es paciente crónico degenerativo, lo asistió.

El 12 de abril, las fiebres aumentaron, y el 15 de abril se realizó la prueba para Covid-19, que le fue entregada este sábado con resultados positivos.

“El Covid-19 sí existe. No es invento, y es horrible. Yo soy el caso. Si crees que vas a poder alejarte de un enfermo, no lo vas a poder hacer, porque no sabes quién está, en dónde está y qué hace. No vas a poder defenderte”.

Carrazco García dijo que le duele que muchas personas sean incrédulas de la epidemia “y anden por las calles, saliendo, como si nada”.

En la transmisión desde su perfil, el funcionario municipal lloró en dos ocasiones: la primera cuando recordó las oraciones que sus amigos hicieron por él, y la segunda, por los comentarios que los incrédulos hacen hacia su enfermedad y que señalan como un engaño de él y de “Billy Chapman”.