CFE desmiente a los industriales sobre aumento a la tarifa

La Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), y su titular Francisco

Cervantes Díaz, hacen afirmaciones falsas en relación a un supuesto incremento del

4% en las tarifas eléctricas que versiones periodísticas difundieron.

La CFE desmiente categóricamente, como lo hizo en su momento a través de un

comunicado, que no hay ningún incremento del 4% aplicable en abril en las tarifas

eléctricas.

La inflación oficial al mes de diciembre de 2018 fue de 4.87%, y la Secretaría de

Hacienda autorizó a la CFE el 3% anual para las tarifas DOMÉSTICAS DE BAJO

CONSUMO, cumpliendo con el mandato presidencial de no incrementar las tarifas

por arriba de la inflación.

La CONCAMIN confunde las tarifas DOMÉSTICAS DE BAJO CONSUMO con las

tarifas INDUSTRIALES que, en el año 2019, tuvieron una reducción anualizada de

-2.04% cifra por debajo de las tarifas DOMÉSTICAS.

La variación de la TARIFA INDUSTRIAL en alta y media tensión, de abril de 2019 a

abril de 2020, fue de 0.64% y no de 4% como refiere la CONCAMIN, cifra que

representa una disminución de 0.44% anual.

La disminución de los costos de los combustibles impacta favorablemente en la

reducción de la tarifa INDUSTRIAL que aplica la CFE, misma que determina la

Comisión Reguladora de Energía (CRE) con base en lo que establece la Ley de la

Industria Eléctrica (LIE).

Por lo anterior, exhortamos atenta y respetuosamente a no difundir información falsa

que alerta a la población irresponsablemente.