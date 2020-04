Asegura Univisión que México investiga a Peña Nieto; AMLO lo niega

El expresidente Enrique Peña Nieto, su familia más cercana y varios exfuncionarios de su gabinete, estarían siendo investigados por el gobierno mexicano, de acuerdo a la cadena Univisión.

El medio dijo que en documentos oficiales se revela que la indagatoria es sobre la “evolución patrimonial” del expresidente, su exesposa, Angélica Rivera, sus cuatro hijos y excolaboradores como el ex Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y excandidato presidencial por el PRI, José Antonio Meade; Humberto Castillejos, ex consejero jurídico de la Presidencia; José Narro Robles, exsecretario de Salud; Gerardo Ruiz Esparza, exsecretario de Comunicaciones y Transportes, quien falleció el pasado 1 de abril.

Además, incluyen a Pedro Joaquín Coldwell, ex Secretario de Energía; Ildefonso Guajardo, ex titular de Economía; Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda; Alberti Elías, ex fiscal general; y Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación.

Dicha investigación estaría a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera, a solicitud de la secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, el pasado 26 de marzo.

Los documentos obtenidos por Univisión señalan que el pasado 14 de abril, 50 bancos recibieron requerimientos en los que se les solicita información sobre las cuentas del ex Presidente, su familia y miembros de su gabinete, a más tardar el 6 de mayo.

Los bancos tendrían que entregar copias certificadas y hojas de cálculo sobre el historial de los estados de cuenta del ex mandatario, sus familiar y ex colaboradores; así como una copia de los contratos, registro de cuentas de cheques, ahorros, bonos, depósitos, títulos, inversiones, créditos y movimientos en casas de cambio.

En la conferencia mañanera de este viernes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no existe investigación alguna contra Peña Nieto.

“He dicho, para refrescar el caso, que tendrían los ciudadanos que solicitarnos que se lleve una consulta, para preguntar al pueblo de México, si quiere que se investigue a expresidentes desde [Carlos] Salinas hasta Peña por lo que sucedió en el triste y doloroso periodo neoliberal”.

Ayer, Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que Luis Miranda Nava, exsecretario de Desarrollo Social en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, es investigado.

“Respecto al caso de la administración anterior, se han presentado denuncias contra el caso de Rosario Robles, se presentaron denuncias contra Ruiz Esparza, en el caso de OHL, se han presentado denuncias contra Emilio Lozoya, está en proceso de investigación un caso contra Luis Miranda”, dijo a miembros de la bancada del Partido del Trabajo.

Con información de Univisión y Sin Embargo