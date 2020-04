Propuesta de adelantar revocación de mandato es respuesta a detractores

La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de adelantar el proceso de revocación de mandato al mismo día de las elecciones intermedias de junio de 2021, no es imprudente ni antidemocrática, sino una respuesta directa a los grupos de detractores que han pedido que renuncie a su cargo.

Así lo consideró el diputado de Morena, Marco Antonio Zazueta Zazueta, al comentar que la propuesta del presidente de la República fue una respuesta a un grupo de empresarios y al ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, quienes están pidiendo que renuncie a su cargo alegando que no es apto para gobernar el país

“No se confundan y no se alteren”, expresó en un comunicado en el que recordó que la figura de revocación de mandato ya existe y se realizará en el mes de marzo de 2022.

Mencionó que fue una propuesta del propio Andrés Manuel López Obrador, respondiendo a su discurso en el sentido de que “el pueblo pone y el pueblo quita”, pero, ante la desesperación de sus detractores, el presidente propuso adelantar ese proceso para junio de 2021

“No veo ninguna irresponsabilidad en las declaraciones del presidente de la República, y nada que atente contra la Constitución. Cómo él mismo lo dice,se tendría que mandar una propuesta por parte del Presidente, al Congreso de la Unión para que ésta sea aprobada o rechazada, todo dentro del marco de la ley”, opinó el diputado de Morena.

“Lo que les duele a algunos actores, es ver que el dinero del país ya no se aplica para el beneficio de unos cuantos que son los que más tienen, este gobierno es distinto y ve primero por los que menos tienen. Yo sólo quiero recordarles a esos detractores los años que estuvieron en el poder destruyendo el país, no se confundan y no se equivoquen”, concluyó.