Localizan 17 cadáveres en morgue de hogar de adultos mayores en Nueva Jersey

Tras recibir una denuncia anónima, la policía encontró 17 cuerpos en una morgue con capacidad para sólo cuatro cadáveres, en una residencia de ancianos afectada por Covid-19 en Nueva Jersey, EU.

La policía de Andover recibió el reporte de manera anónima sobre un cuerpo almacenado en un cobertizo frente a Andover Subacute and Rehabilitation Center, uno de los hogares de adultos mayores más grandes del estado.

Cuando los cuerpos de seguridad arribaron al lugar, el cadáver había sido retirado del cobertizo, sin embargo tras un registro encontraron 17 cuerpos apilados dentro del hogar de ancianos en una pequeña morgue destinada para máximo cuatro cuerpos.

“Estaban abrumados por la cantidad de personas que expiraban”, comentó Eric C. Danielson, jefe de policía en Andover, consultado por The New York Times.

Los residentes que aún continúan en el lugar, 76 ya han dado positivo, además de los 41 miembros del personal, entre ellos un administrador.

El hogar aseguró que todos aquellos contagiados por el Covid-19 los alojan en áreas separadas.

Desde marzo se reportó un brote en un asilo ubicado en los suburbios de Seattle, donde hubo un total de 43 decesos, hasta el momento se han registrado más de 3 mil 600 muertes en este tipo de residencias a lo largo de Estados unidos, según un recuento de la agencia AP.