En el ISSSTE de Los Mochis dan de alta a paciente recuperado de coronavirus (Video)

Un docente de San Miguel Zapotitlán que había sido internado luego de dar positivo al coronavirus, fue dado de alta este miércoles en el ISSSTE de Los Mochis.

La noticia fue compartida en redes sociales por personal del hospital acompañado de dos videos del momento de la alta.

“C.H. Issste Mochis despide a nuestro paciente que como todo un guerrero venció a COVID-19 Gracias a todo el personal de esta clínica por los cuidados y el profesionalismo que no solo a él si no a todos los pacientes que se ven afectados por esta pandemia. Me siento orgullosa de pertenecer a este equipo de salud. Felicidades al dr Mario Soto Quiñonaz por su liderazgo entrega y profesionalismo al guiar a este equipo multidisciplinario. #QuedateEnCasa”, escribió.

En la grabación se observa a una enfermera que traslada al paciente en una silla de ruedas, para que toque una campana, que simboliza que venció a la infección.

Médicos, enfermeras y hospital del ISSSTE lo esperan al final del pasillo, quienes entre aplausos, porras y felicitaciones lo despiden.

En otro video, el paciente agradece a los médicos y enfermeras que lo cuidaron.

“Reconozco que no me dejaron solo en ningún momento, siempre estuve acompañado día y noche, muchas gracias a todos, yo se que es difícil enfrentar una enfermedad de este tipo que no conocemos y que nos causa temor y yo se que ustedes médicos y enfermeras pusieron todo lo que estuvo de su parte.. lo cual agradezco enormemente”, expresó el profesor.