Anuncia Quirino inversión de 75 mdp en ambulancias, camas y equipo para atender Covid-19

El gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel dio a conocer la compra de dos ambulancias, 160 camas, así como material y equipo de protección para personal de salud que atiende a enfermos de Covid-19.

A través de un video en redes sociales desde el Centro de Logística de la Secretaría de Salud en Culiacán, el mandatario señaló que se adquirieron dos ambulancias y se comprarán ocho más para que se atienda única y exclusivamente a pacientes con coronavirus, y no ocurra nuevamente desatención a enfermos, como se difundió ayer en un video.

“Estamos entregando dos ambulancias nuevas, estos es importante porque no queremos que suceda lo que ayer vimos en un caso en particular donde no hubo ninguna ambulancia de la Cruz roja ni de ninguna otra institución que pudiera asistir a un joven a o una mujer, adulto, que esté necesitado de traslado”, mencionó.

“Al servicio única y exclusivamente para gente que padezca Covid, pero además vamos a adquirir ya de inmediato ocho ambulancias más especialmente para esta causa”.

Detalló que la inversión en el equipo adquirido fue de 75 millones de pesos.

“Es una inversión de 75 millones de pesos para equipo de protección para los trabajadores del sector salud, que mucha falta les hace, tenemos que resguardarlos, protegerlos, cuidarlos, porque todos los días están exponiendo el pellejo para proteger, ayudar, asistir y auxiliar a quien trae padecimientos de Covid”, dijo.

“Necesitamos anticiparnos, está llegando y se va a distribuir de manera inmediata, son 160 camas también y tenemos cubrebocas, guantes, trajes especiales de protección, líquidos, insumos, medicamentos, equipos de rayos X”.

Mencionó que la empresa Coppel donó cientos de miles de guantes y cubrebocas y adquirió equipo respiratorio en diferentes países, para apoyar durante la pandemia.

Llamó a la población a quedarse en casa y a los negocios no esenciales a bajar la cortina.

“Tenemos que evitar es que no siga creciendo el contagio, que en Sinaloa ha sido alto, alto también el índice de mortalidad, con las medidas que hemos tomado estoy seguro que vamos a revertir esto, pero mucho depende de todos”.