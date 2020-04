Medidas de higiene y prevención contra el Covid-19

Este año, el periodo de Semana Santa por primera vez no es temporada de vacaciones, ir a la playa, a un balneario o parque. La pandemia de Covid-19 obligó a las autoridades a implementar una cuarentena no obligatoria para toda la población, para evitar que el contagio de la infección sea mayor durante la Fase 3, que se espera inicie en mayo, lo que ocasionaría que los hospitales colapsen y por tanto pueda haber más enfermos y muertes.

Como parte de la estrategia, la Secretaría de Salud Federal implementó desde el pasado 24 de marzo y hasta el 30 de abril, la medida denominada #QuédateenCasa y la Jornada Nacional de Sana Distancia para exhortar a la ciudadanía a permanecer en sus viviendas, especialmente niños, adultos mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas, así como aplicar medidas de higiene y prevención contra el coronavirus.

La Organización Mundial de la Salud y la propia Secretaría de Salud nacional han publicado una serie de sencillas medidas higiénicas y de prevención para implementarse en casa, en la calle o en el trabajo, y que reducen el riesgo de contraer el Covid-19.

¿Qué es el coronavirus Covid-19?

Los coronavirus son una extensa familia de virus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). En el caso del coronavirus Covid 19 forma parte de esta familia y se descubrió en Wuhan, China, en diciembre de 2019.

¿Cómo se transmite?

Una persona enferma transmite la enfermedad a través de gotas de saliva expulsadas al toser, estornudar. También hay pacientes asintomáticos que pueden contagiar la enfermedad al tocar a una persona u objetos y superficies.

¿Quiénes son las personas de alto riesgo ante la pandemia?

Las personas de 60 años o más, mujeres embarazadas, niñas y niños menores de 5 años, quienes padecen enfermedades inmunodepresivas, crónicas, cardíacas, pulmonares, renales, hepáticas, sanguíneas o metabólicas y quienes tienen obesidad y sobrepeso. Hasta el momento el 97 por ciento de las muertes por Covid-19 en el país han ocurrido en personas que padecían alguna enfermedad crónica.

¿Cuáles son los síntomas?

Fiebre, tos, estornudos, dolor de cabeza, malestar general, dificultad para respirar (en casos más graves).

¿Qué hacer si tienes síntomas?

Si tiene síntomas acudir al médico, si son leves aislarse en casa para no contagiar a otros.

La Secretaría de Salud Federal puso a disposición el número 800 00 44 800 de la Unidad de Inteligencia Epiemiológica y Sanitaria para atender a personas que sospechan que tienen la enfermedad o responder dudas.

Call Center en Sinaloa

El gobierno estatal activó el Centro de Atención Telefónica Covid-19, un call center al que se puede llamar en caso de presentar síntomas. El teléfono es el 667 713 0063.

Ahí un equipo de médicos, terapeutas y sicólogos del sector Salud, IMSS, ISSSTE, DIF atienden las 24 horas del día, los siete días de la semana, mientras permanezca la emergencia.

Al llamar una persona orientará al paciente con el médico que corresponda. En caso se tener sospecha de que se pueda tener la enfermedad, se le categoriza y canaliza a otro nivel de atención para darle seguimiento diario con el fin de conocer la evolución del estado de salud hasta recibir el alta médica.

Previniendo el contagio en casa

– Lavarse las manos con agua y jabón al menos durante 20 segundos con frecuencia.

– Desinfectar con agua y jabón alimentos, frutas y verduras antes de ingerirlos.

– Tomar mucha agua.

– Limpiar con agua y jabón superficies y desinfectar objetos de uso común y teléfonos móviles.

– Si estornudas o toses cubrir la boca y nariz con la parte interna del codo o con un pañuelo desechable.

En la calle o en el trabajo

– Mantener una distancia de 1.5 metros de otras personas.

– Desinfectar superficies y objetos de uso común.

– No saludar de mano ni beso.

– Evita el contacto con personas enfermas.

– Al viajar en autobús, ir al súper u otro lugar, evitar tocarse el rostro con las manos, especialmente nariz, boca y ojos.

– El teléfono móvil y lentes deben limpiarse con alcohol, después de salir, al llegar a la oficina y/o a casa.

– Ante la falta de agua y jabón, desinfectarse las manos con gel antibacterial con base de alcohol al 70 por ciento.

¿Cómo desinfectar superficies u objetos de uso común?

De acuerdo a estudios realizados por organismos de investigación de diversos países, como el The New England Journal of Medicine, el coronavirus puede vivir en superficies de plástico y acero inoxidable hasta por tres días, aun cuando algunos organismos señalan un periodo de vida más prolongado, y en aerosoles, es decir suspendido en el aire a través de pequeñas partículas, puede vivir durante tres horas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EU (CDC, por sus siglas en inglés) creen que el nuevo coronavirus se propaga principalmente por las gotas respiratorias, al toser o estornudar, las cuales pueden contaminar objetos y superficies como mesas, interruptores, manijas de las puertas y de muebles, las cuales deben limpiarse con agua y jabón.

Juan León, especialista en salud ambiental de la Universidad de Emury, aseguró que los desinfectantes domésticos comunes, incluido el jabón o soluciones basadas en lejía diluida pueden desactivar el coronavirus, pues destruyen la capa de grasa protectora que tienen estos agentes infecciosos.

Las superficies blandas como tapetes, cortinas y muebles, se recomienda lavar con agua y jabón o con limpiadores apropiados para el tipo de tela, y los que se puedan ponerlos en la lavadora.

Para la ropa, si hay alguien enfermo en casa, hay que usar guantes desechables. Se recomienda no sacudir la ropa sucia y lavarla a la mayor temperatura posible.

Limpia y desinfecta el cesto de la ropa sucia igualmente con agua y jabón y luego con un desinfectante.

Recuerda mantener el producto sobre la superficie durante varios minutos antes de limpiar y secar y usar guantes y ventilar el lugar que estás limpiando.

Para desinfectar

Se pueden usar soluciones diluidas de cloro (lejía, lavandina) verificando que no estén vencidas y siguiendo las instrucciones de quienes las fabrican.

Cómo preparar una solución para desinfectar

5 cucharadas (1/3 de taza) de cloro por galón de agua (unos 3.8 litros)

4 cucharaditas de cloro por un litro de agua

También se pueden usar soluciones con al menos el 70 por ciento de alcohol

Los limpiadores comerciales también funcionan, indican los CDC.

Artículo publicado el 12 de abril de 2020 en la edición 898 del semanario Ríodoce.