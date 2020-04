Trabajadores participan en la reconversión hospitalaria pese a la precariedad laboral en Sinaloa

Algunas veces con contrato en mano y otras veces a la espera de una suplencia, más de 2 mil trabajadores de los Servicios de la Salud de Sinaloa laboran en la precariedad y sin servicios médicos, y a pesar de la epidemia del Covid-19, la situación para ellos no parece mejorar.

Pero ahora, aunado a los bajos salarios entra el tema de la ausencia de prestaciones como el acceso a seguridad social y compensaciones por alto riesgo y la gran mayoría de ellos aceptó el contrato por la reconversión hospitalaria.

El 52 por ciento del personal de base de los Servicios de Salud no está laborando debido a que entra en el margen de personas de riesgo, por ello, bajó el personal para atender cada uno de los hospitales y centros médicos y tuvieron que echar mano de suplentes y eventuales.

Sin embargo, su situación de precariedad persiste. El miércoles 8 de abril decenas de trabajadores en Los Mochis colocaron pancartas en donde exigen el presupuesto extraordinario al gobernador para sus salarios, y sobre todo, para su equipo de bioprotección.

Esta situación la viene advirtiendo el doctor José Luis Castro Montañez, líder del Sindicato de Empleados del Sistema Nacional de Salud (SESNA), quien explicó ante medios de comunicación que además de los riesgos obvios de laborar sin servicios de salud, se encuentran trabajando sin el equipo de seguridad adecuado. Esa es la constancia en Sinaloa.

“Muchos de ellos dicen está bien, porque van a tener servicios de salud pero los van a mandar a la primera línea de trabajo y muchos de ellos no están bien capacitados porque no están trabajando todos los días para manejar a ese tipo de pacientes, porque no es lo mismo alguien que esté trabajando todos los días, ya está entrenado para esas situaciones como por ejemplo el manejo de los equipos, de los ventiladores, vaya, tienen que capacitarlos ampliamente” explicó.

Como parte de la reconversión hospitalaria, el estado habilitará al nuevo Hospital General de Culiacán para atender exclusivamente a pacientes con Covid-19, y al corte de esta edición cuenta con mil 621 trabajadores de la salud, entre médicos generales, especialistas, enfermeras y radiólogos.

El nuevo nosocomio, para un funcionamiento óptimo, necesita aun 491 trabajadores más, así como como 355 camas extra de las que ya se han habilitado (383 camas Covid-19 y 175 camas reconversión).

El hospital, que en un principio contaría con 120 camas censables, 52 consultorios, nueve quirófanos (3 salas de cirugía general, sala de neurocirugía, 2 salas de trasplantes y 3 salas de cirugía ambulatoria), así como áreas de urgencias e inhaloterapia, estará destinado al Covid-19.

Y para operarlo, el estado erogará poco más de 12.4 millones de pesos de manera mensual en salarios para aquellos trabajadores suplentes que firmen su contrato especial, elaborado por el Gobierno Federal y al que acceden por medio de una plataforma ya sea a través del IMSS, ISSSTE o en el caso de las entidades federativas, del INSABI.

Pero esto no brinda seguridad a los trabajadores precarios. En Sinaloa en diferentes áreas tienen adeudos que en algunos casos se arrastran desde diciembre del año pasado, como lo es el de los suplentes móviles de Escuinapa, a quienes no les han pagado la jornada laborada de diciembre y de enero de este año.

Además del adeudo del salario existe el complemento, el cual en el caso de los médicos especialistas y generales se encuentra su ganancia. El salario base para un especialista suplente es de 8 mil 400 pesos neto. El resto de su salario que puede alcanzar los 25 mil netos es producto de esta compensación, la cual en el caso de la unidad móvil del Hospital de la Mujer, no les han pagado desde septiembre de 2019 y en todo lo que va de este año.

Sólo del adeudo de las compensaciones, el cálculo de los trabajadores afectados es de alrededor de 15 millones de pesos de diciembre a la fecha. Y aún con esas carencias, los profesionales de la salud están entrando al reto. Y el doctor Castro Montañez lanza la crítica, ¿dónde está el apoyo para los trabajadores de salud?

“Los compañeros han tenido que comprar equipo para protegerse a sí mismos, todavía siguen saliendo a manifestarse, no en contingentes por la sana distancia pero sí con pancartas y en algunos casos grupos pequeños separados entre sí. No les han hecho llegar todo ese equipo que se necesita para su seguridad.

Otra vicisitud a la que se enfrentan estos trabajadores no solamente que son los adeudos sino las deudas adquiridas para poder sufragar sus propios gastos. La mayoría paga para trabajar. “Muchos dicen ya debemos el dinero que nos va a llegar”, ironiza José Luis Castro.

Sin embargo, existe otro grupo de trabajadores precarios del que no se tomó previsiones. Trabajadoras embarazadas que por su condición no pueden ser recontratadas en ningún área de los Servicios de la Salud, y por si fuera poco, con adeudos generalizados en el estado.

A este grupo de mujeres, según Castro Montañez, se les hizo la promesa de recontratarles sin embargo esto no pudo ser concretado por la misma epidemia. Y además no cuentan con prestaciones médicas.

“Yo platique esto con el Secretario de salud y dijo que la indicación fue que se presenten a trabajar, y que ese mismo día las manden a su casa, porque es su derecho. Yo les notifiqué esto a ellas y fueron con su jefe inmediato, y les dijo que no se presenten, que a ellas no tienen por qué pagarles si no se van a presentar a trabajar”.

Y mientras los números en Sinaloa siguen a la alza, las bajas en el personal de salud parecen inminentes. Y más de 2 mil trabajadores suplentes y eventuales, con poco tiempo para capacitación y sin curva de aprendizaje, tendrán que enfrentar el reto.

Artículo publicado el 12 de abril de 2020 en la edición 898 del semanario Ríodoce.