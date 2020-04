La desesperanza de ‘Pancha’ Paredes por el desinterés del gobierno por desaparecidos

Lamenta que Gobierno no enfrente la desaparición de personas con el mismo interés que al Covid-19

“Yo estoy en que si los tres niveles de Gobierno le pusieran el mismo interés a las personas desaparecidas, así como al Covid-19…(pero) ya se vio que a las familias con personas desaparecidas no nos harán caso”, escribió en Facebook, Francisca Paredes Figueroa (Pancha Paredes), abuela del joven Vicente Romero García, desaparecido el 10 de abril de 2019, en Mazatlán.

El lunes 29 de abril de 2019, la líder colona, Pancha Paredes, acompañada de ciudadanos, realizó una manifestación en la presidencia municipal de Mazatlán, como medida de presión para que las autoridades municipales le ayudaran a buscar a su nieto Vicente, desaparecido desde el 10 de abril de 2019.

La presión de familiares y amigos de Pancha Paredes, logró que ésta fuera recibida por el secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, quien le prometió que le iba a regresar a su nieto Romero García, de 22 años.

“El secretario del Ayuntamiento me dijo que me iba a dar el mejor regalo del Día de las Madres, y que me iban a regresar a mi nieto”, dijo Paredes, en 2019.

En ese entonces fungía como secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), Ricardo Olivo Cruz, pero luego sería sustituido por Ramiro Lizárraga Medina, el 23 de abril de 2019, regresando aquél a la Unidad de Profesionalización de la corporación, donde había sido ascendido a jefe policial.

El 25 de agosto, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, destituyó a Ramiro Liazárraga Medina, para encumbrar a Federico Rivas Valdez, capitán de corbeta de la Marina Armada de México, y miembro de la Guardia Nacional.

El 6 de marzo de 2020, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, el Químico, despidió a Olivo Cruz de dicha Unidad, argumentando que no dio resultados.

Entrevistada por Ríodoce, Pancha Pardes acusó al entonces director de la Secretaría de SSPyTM, subordinado de Ricardo Olivo Cruz, de la escalada de desapariciones forzadas en el puerto.

En abril de 2019, Pancha Paredes precisaría: “el actual director de seguridad pública que le llaman Caló, es quien apoya y ayuda a que hagan ‘levantones’”

-¿Por qué crees eso?- se le cuestionó a la denunciante.

-Porque yo detuve a dos que se llevaron a mi nieto. Y antes de una hora, estaban libres. El Caló, los metió a la oficina, a él a mi hija y a mi, para que no nos diéramos cuenta que soltaron a los dos detenidos. El viernes 12 de abril, me trae a un testigo de los que soltaron, me lo trajo acá a la casa, el muchacho está reconociendo que se llevaron a mi nieto, entonces si está reconociendo delante de él y delante de todos los policías, por qué no lo llevan a donde está mi nieto. Creo que desaparición y muerte tiene charola, todo eso tiene charola.

El sábado 4 de abril de 2020, seis días antes de que cumpliera un año de desaparecido Vicente Romero García, su abuela Pancha Paredes, publicó en Facebook.

“El día de ayer, llegaron dos hombres bestidos (sic) de negro en un carro rojo a mi casa con engaños querían que saliera yo; así como investigué todo lo de mi nieto así ando X (por) saber de adonde me viene lo de los dos hombres que vinieron a mi casa”, enfatizó la líder colona.

Artículo publicado el 12 de abril de 2020 en la edición 898 del semanario Ríodoce.