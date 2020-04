El drama de los sinaloenses indocumentados en EU en medio de la pandemia

Sin trabajo, sin servicios de salud y sin apoyos del Gobierno

Más de 50 mil indocumentados de origen sinaloense que viven en las principales ciudades de California se quedarán sin ningún apoyo gubernamental, y deberán sobrellevar la pandemia encerrados en sus casas, sin trabajo, ni ingresos y sin posibilidad de obtener algún tipo de ayuda como el resto de la población.

Culichis, mochitenses, mazatlecos, guasavenses que trabajan como cocineros, lavaplatos, barrenderos, choferes, plomeros, carpinteros, jornaleros, y en fábricas de todo tipo, y todos viviendo al día, quedarán desamparados debido a la pandemia y en medio de una crisis económica que amenaza con destruirlo todo.

“No sabemos porqué seguimos aquí, si no nos quieren. Qué más prueba queremos que esta que no nos darán apoyo porque somos indocumentados, y aún cuando colaboramos con la economía de este país”, dijo Xóchitl Villaseñor, una residente de la comunidad de Boyle Heights, en el Este de Los Ángeles.

En días pasados, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, anunció un proyecto por 2.2 billones de dólares para estimular la economía de ese país, y así responder al brote del coronavirus, aunque aclaró que el apoyo no contempla a las familias indocumentadas.

“Es triste, pero esas personas vinieron de manera ilegal a Estados Unidos y eso nos impide darles apoyo, pues sería quitárselo a nuestros ciudadanos”, dijo Trump en una conferencia de prensa la semana pasada, en la Casa Blanca.

José Ángel Barajas, presidente de la Fraternidad Sinaloense en California, dijo que la situación se avizora difícil, no sólo para los 50 mil indocumentados sinaloenses, sino para toda la población en general, ya que la situación ha escalado a un punto donde la gente ha sido obligada a permanecer en sus casas, aunque reconoció que quienes no tengan residencia son quienes más sufrirán las consecuencias económicas producto de la pandemia.

“El presidente Trump anunció que no tendrán apoyo los indocumentados, pero nosotros como líderes activistas estamos trabajando con legisladores republicanos y demócratas para ver de qué manera se les puede apoyar”, dijo Barajas.

De acuerdo a cifras del censo de 2019, en Estados Unidos existen entre 10.5 y 12 millones de indocumentados, de los cuales más de la mitad pagan impuestos a través de un número de identificación para pagar al Departamento del Tesoro (Tax Id Number), y ellos de muchas maneras, contribuyen a la economía de ese país.

“Yo sé que Estados Unidos va a dar prioridad a sus ciudadanos, y que grupos racistas están exigiendo a sus gobernantes que no apoyen a personas indocumentadas, pero yo sí pago mis impuestos y sí sería justo que voltearan a vernos, al menos a quienes cada año pagamos impuestos”, dijo Rafael Hernández, quien es originario de Los Mochis y tiene 19 años residiendo en la ciudad de Torrance, al sur de Los Ángeles.

El caso de Rafael Hernández y Xóchitl Villaseñor se repite con Arancy Ceballos, originaria de Culiacán, y con 28 años residiendo en Los Ángeles, quien lamenta que no se incluya a indocumentados en cuestiones tan básicas como es salud pública.

Según explicó, ella sabe de casos en donde indocumentados se enferman y no tienen otra que aguantarse la enfermedad dentro de sus casas, porque su estatus migratorio no les permite recibir beneficios de salud.

“La gente bien puede tener coronavirus y no se van a ir a tratar porque no tiene seguro médico, por eso prefieren quedarse encerrados hasta que se alivien o que se mueran”, dijo la señora Ceballos, quien tiene semanas encerrada en su casa por temor a adquirir el virus.

Agregó: Si nos enfermamos, no sé qué será de nosotros; tenemos que pagar la renta, comprar comida, por eso mi esposo sigue trabajando. Porque si no trabaja, no comemos porque somos indocumentados, no calificamos para ningún apoyo.

Barajas explicó sin embargo que se está negociando para que esta semana entre en rigor un apoyo que incluya a indocumentados, que es condonarles dos meses de renta en lo que pasa la pandemia.

“Yo espero pronto se den esos estímulos, y ahí no importará cual sea la situación migratoria de la persona: pueden ser mexicanos de origen sinaloense, zacatecanos, o incluso migrantes de otros países: los apoyos serán para todos”, explicó Barajas.

Eric Garcetti, alcalde de Los Ángeles recoció en una entrevista para el diario LA Times, que la ciudad apoyaría un subsidio para congelar las rentas durante dos meses de 624 mil apartamentos, pero sólo de aquellas viviendas que formaban parte de la ordenanza para la estabilización de rentas.

“El estado entero debe de otorgar un apoyo de este tipo, y yo como alcalde estoy empujando para que así ocurra, pero aún no está definido que va a ocurrir”, dijo Garcetti.

Pero no hay seguridad de que esto ocurra. Mientras el coronavirus avanza.

Artículo publicado el 12 de abril de 2020 en la edición 898 del semanario Ríodoce.