Critica gobernador de BC al IMSS y confirma denuncia de Eugenio Derbez

El Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, tronó contra las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social en dicha entidad, a cuya delegada dijo no haber visto en ninguna clínica de la paraestatal nacional.

El mandatario de la entidad en el tercer sitio con más infectados por Covid-19 en México, y la segunda con mayor número de decesos, de acuerdo a cifras estatales, informó que Desirée Sagarnaga, quien se integró a la delegación bajacaliforniana en enero de este año, solo lo visitó en una ocasión cuando fue a presentarse con él meses después de haber llegado.

El gobernador a su vez, confirmó la situación de gravedad al interior de la Clínica 20 del IMSS en Tijuana, que había sido denunciada en redes sociales por el actor Eugenio Derbez una noche antes, “no dijo mentiras”, refirió sobre el llamado a apoyar a los médicos del Seguro Social que no tenían insumos para auto protegerse y atender a los pacientes sin el riesgo de ser contagiados, publicó el semanario Zeta.

Bonilla interrumpió la participación de su Secretario de Salud, Alfonso Pérez Rico, para informar sobre lo que sucede en el Seguro Social:

“He sentido que el talón de Aquiles nuestro, iba a ser el seguro social, porque yo veía mucho desprendimiento, no había la preocupación, no veía yo honestamente a la delegación del Seguro Social preocupada por los temas, entonces, y obviamente a mí lo que me preocupaba más y me sigue preocupando ahora más que nunca, es que los mismos médicos que tiene el Hospital General los tiene el Seguro Social, y ahora estamos viendo que están cayendo como moscas porque no se les dio la protección a los médicos, de nada servía que se los diéramos en el Hospital General si no se los daban en el Seguro Social, y ahora tenemos una necesidad tremenda, creo que acaban de aprobar un buen número de médicos para integrarse, pero no estoy seguro que sean para el seguro Social, por consecuencia, por ende el problema del Seguro Social afectó a la salud del Estado, porque siento yo que no se han aplicado, y esa es la realidad”.

Posteriormente el gobernador se refirió al video que compartió Eugenio Derbez en su Twitter el domingo 12 de abril, hablando de lo que sucedía en la Clínica 20 del Seguro Social, a través de una carta del doctor Faustino Ruvalcaba. En ella pedía auxilio al ver la situación rebasada, que los médicos estaban comprando equipo de protección con su salario, que estaban por entrar a fase 3 de la pandemia y las autoridades no les respondían, además que los superiores de hospital, todos, estaban incapacitados, “desde los jefes de piso hasta el director de la unidad, nos han dejado solos, se han bajado del barco demasiado temprano, la ciudadanía no tiene ni idea de lo que está pasando en el hospital. El tercer piso se acondicionó para uso exclusivo de pacientes con coronavirus, pero ya está lleno. Urgencias pediátricas desapareció para meter más pacientes ahí pero también ya se llenó. Solicitaron el apoyo de la ciudadanía, porque “sin insumos no podemos trabajar, sin material no podemos ayudar a esa gente que nos necesita… no podemos entrar sin protección”, el actor compartió entonces una lista de insumos básicos para médicos como batas, gorros, mascarillas N95, y otros.

Al respecto Jaime Bonilla dijo:

“Y vengo a un video que se transmitió ayer de una personalidad muy conocida donde hace una serie de señalamientos, y tenemos que reconocer que de esos señalamientos, muchos de ellos son ciertos, hay algunos que no son precisos… leyó lo que le dijeron creo que dijo algunas imprecisiones, pero el fondo es cierto. Sí ha habido un descuido de parte del Seguro Social, cuando menos aquí en Baja California, el Seguro Social no se ha puesto las pilas, es una dependencia federal, tiene su propia delegación, no se reportan al Estado, sin embargo nosotros hemos estado constantemente con la gente del Seguro Social diciéndoles, aplíquense, aplíquense…el Seguro Social en Baja California no se aplicó, y ahora tenemos el problema y nos está afectando en todo lo demás”.

El secretario de salud, Pérez Rico, confirmó la afectación a los médicos del IMSS, “sí afectó a sus dirigentes, a su cuerpo de gobierno, específicamente de la clínica 20”, a lo que el gobernador le respondió diciendo que el actor “no dijo realmente mentiras…Es cierto, faltan cubrebocas, médicos”, y emplazó:

“¿Desde cuando estamos haciendo estos reportes nosotros?” Desde enero, le responde Pérez Rico y Bonilla continuó, “yo no he visto al Seguro Social hacer estos reportes en Baja California, de hecho yo conozco a la delegada, lo tengo que decir, porque después de dos meses de estar en funciones, vino a presentarse, pero no la he vuelto a ver. Y te pregunto a ti -al Secretario de Salud- que estas en las clínicas ¿Haz visto a la delegada del Seguro Social tu?”, Pérez respondió a bote pronto: “He tenido la oportunidad de reunirme con ella en dos ocasiones”, y Bonilla lo increpó nuevamente: “en oficinas, ¿pero en las clínicas? ¿Tú tienes conocimiento que haya ido la delegada a la clínica 20 que es la del tema?” El Secretario titubeó y alcanzó a decir, “yo desconozco si es que ha ido o no ha ido”.

En Baja California existen nueve hospitales del Seguro Social, y a la fecha es la Clínica 20, en la que más problemas se han evidenciado por la falta de insumos, medicamentos, y presencia de autoridades médicas. Se expuso que fueron varios los médicos que resultaron contagiados ante la falta de equipo de protección, lo que terminó en una ausencia considerable de doctores para atender a las decenas de pacientes de Covid-19 que han saturados las camas del hospital.

El Gobernador Jaime Bonilla, hizo un llamado al Director Nacional del IMSS, Zoé Robledo: “El director general del seguro social a nivel nacional debe de salir a dar una conferencia, admitir lo que esta mal, porque si no admitimos lo que esta mal, y que estamos viendo el problema, vamos a tratar de tapar nada más y la gente está cayendo como moscas”.

Al 13 de abril, no ha habido información del Seguro Social, ni nacional ni en la delegación de Baja California, más allá de un boletín emitido el mismo 12 de abril donde decían que “las autoridades del Instituto en el Estado atendieron y controlaron oportunamente un contagio externo en varios trabajadores del Hospital General Regional número 20, no atribuible al equipo de protección personal, ni a la atención de pacientes sospechosos o confirmados”.

Además la delegada, Desirée Sagarnaga, grabó un video que también compartió en Twitter, para negar la situación de alarma que comunicó el actor Eugenio Derbez, en el cual dijo, “Su información es falsa, no difunda noticias falsas… le agradezco el interés por mis compañeros, pero debe usted saber que en el hospital 20 y en todo el instituto no labora ningún doctor con el nombre que usted refiere, y que en todos los hospitales se cuenta con los insumos de protección personal necesario para la atención de esta contingencia”, situación que ahora, desmiente el gobernado Jaime Bonilla, al confirmar los problemas al interior del IMSS, y al asegurar que Derbez, “no está mintiendo”.