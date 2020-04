Ante crisis por Covid-19 el contrincante más grande en México es el gobierno federal: Coparmex

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) afirmó que la crisis derivada del Covid-19 ha expuesto que el contrincante más grande para México no “sea tal vez el virus, sino el propio Gobierno Federal”.

En un comunicado el organismo empresarial cuestionó que mientras los gobiernos de Brasil, Perú, Salvador, Chile, Colombia, Perú, India, Canadá, Corea del Sur, Alemania, Estados Unidos, entre otros, han proporcionado incentivos a sus economías para lograr una pronta recuperación, México se ha negado a hacerlo.

“La Organización Internacional del Trabajo por su lado (en ‘El Covid-19 y el mundo del trabajo’), establece que, frente a la pandemia, las respuestas a nivel político tienen que contemplar 4 pilares: 1) estimular la economía y el

empleo, 2) apoyar a las empresas, el empleo y los ingresos, 3) proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo, y 4) buscar soluciones mediante el diálogo social”, mencionó.

“Con todas estas medidas el mundo ya está actuando, la tierra sigue girando y el presidente López Obrador pareciera quedarse estático. En este sentido, la crisis derivada del Covid-19 ha expuesto que el contrincante más grande para

México no sea tal vez el virus, sino el propio Gobierno Federal”.

Pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador a “no actuar como siempre lo hace” y cumplirle a la nación ante la emergencia por la pandemia de Covid-19.

“Los hechos demuestran que estamos viviendo acontecimientos sin precedentes, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador no debe permitirse actuar como siempre lo ha hecho. Al margen del sentido común y

de la estrategia global. El dilema no es si vamos a salir o no de esta crisis. El dilema y la responsabilidad del Gobierno Federal es actuar y aplicar medidas que aseguren que salgamos de ella no sólo lo menos lastimados, sino lo más

fortalecidos”, señaló el organismo empresarial.

El gobierno federal, añadió también se ha negado a un diálogo con trabajadores y el sector empresarial.

“La negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, de apoyar las medidas propuestas por la Iniciativa Privada, ya aplicadas en otros países, amenaza con agravar el golpe y la incertidumbre ocasionada por la pandemia. Las medidas o la falta de ellas se traduce en los hechos, en una mejor o una peor calidad de vida para la población”, mencionó.

“La mayoría de los países de la región están gastando cantidades históricas para pagar los salarios de empleados, tanto del sector público como del privado, que no podrán trabajar durante los periodos de aislamiento. El presidente López Obrador no quiere solventar los costos de un buen plan de mitigación de la crisis por la que ya atraviesa el país. Su estrategia se concentra en los programas sociales que ya se aplican en la actualidad, y a la emisión de 22 millones de créditos menores, de igual manera a un número seleccionado de ciudadanos en el padrón de la asistencia social”.

Estimó que si el Gobierno mexicano se mantiene en la inacción, las pérdidas serán de alrededor de entre 1

a 1.5 millones de empleos formales.

“Durante la crisis de 2009, el porcentaje de la población en pobreza pasó de 44.4 a 46.1 por ciento. Nos tomó una década poder borrar este efecto y recuperar la tendencia a la baja. Todo este esfuerzo se podría esfumar en unos meses”, manifestó.

“La economía mexicana requiere un plan de rescate económico acorde a las realidades de la economía mexicana. Que se construya con base en la ciencia económica y las mejores prácticas internacionales, y no sobre prejuicios

ideológicos. Convocamos al Presidente de la República para que utilice las herramientas fiscales, presupuestarias y de concertación social de que está investido, para evitar que cientos de miles de personas vean desaparecer sus trabajos y millones de mexicanos empobrezcan por la pérdida del ingreso familiar.

“Le hacemos un llamado al Presidente de la República, para que en su calidad de Jefe de Estado, vele por el bien y la cohesión de toda la Nación, y no incumpla con los deberes éticos, políticos y jurídicos que le imponen estas

horas aciagas del país”.