Nueva York registra récord en decesos por tercer día consecutivo; utiliza isla como cementerio

Nueva York registró por tercer día consecutivo un aumento récord en las muertes a causa del nuevo coronavirus , pese a reportar un flujo menor de pacientes en hospitales. El número de decesos en el estado es de 7 mil 67 y 159 mil 937 casos positivos hasta este viernes.

Ante el creciente número de fallecimientos por el Covid-19, la Isla de Hart, que opera como fosa común para enterrar a los neoyorquinos sin familiares conocidos o cuya familia no podía organizar un funeral, está siendo utilizada durante la contingencia.

El lugar pasó de enterrar a alrededor de 25 cuerpos cada semana a 25 cadáveres en un sólo día, ya que la ciudad al convertirse en el epicentro de la pandemia del coronavirus abre dos fosas comunes ante la posibilidad de ser necesarias.

Usualmente un cadáver es trasladado desde la morgue a la isla si no fue reclamado por nadie en uno o dos meses, no obstante ante la pandemia los plazos han sido acortados, y se envían los cuerpos si desde la morgue no se logró contactar a nadie en dos semanas.

Para dicho entierro en la isla los cuerpos de los ya fallecidos se envuelven en bolsas y se colocan dentro de ataúdes de madera de pino, se coloca el nombre del difunto en letras grandes para facilitar la labor en caso de que alguien lo reclamase después de sepultarlo. Hay más de un millón de personas enterradas en la isla.

“Quiero asegurarme de que todos sepan lo que están viendo y lo que realmente está sucediendo en Hart Island”, comentó Bill de Blasio, alcalde de New York.

El estado estadounidense supera ya el número de enfermos de Covid-19 de España, que hasta este viernes sumó 157 mil 022 casos.

De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos registra 486 mil 994 casos confirmados y 18 mil 022 decesos.

Con información de El País, El Mundo y El Universal