En sesión permanente Consejo de Salud de Escuinapa por primer caso de Covid-19

Luego de que el municipio de Escuinapa confirmara un caso de coronavirus o Covid-19, el Consejo Municipal de Salud sesionó para tomar acuerdos y, con ello, redoblar esfuerzos para mitigar la propagación del virus que afecta al mundo.

En alcalde Emmett Soto Grave, exhortó a los ciudadanos escuinapenses tomar medidas drásticas como el paro de movilidad social.

“Precisamente el reporte de un caso de coronavirus en el municipio de Escuinapa que, no queríamos que eso sucediera, pero sabemos que es algo inevitable y que iba a ocurrir, y pues, bueno, ya tenemos un caso y el motivo es precisamente para tener una sesión permanente que tenemos que reforzar las medidas de vigilancia y de control que estamos llevando en el municipio” manifestó.

A través de un boletín de prensa, se informó que el alcalde aseveró que es muy seguro y muy probable que en el país se vaya a entrar en fase tres en dos semanas, mencionaba el subsecretario (Salud) el día de ayer (Hugo López-Gatell) y ya se lo que significa estar en fase tres, que es donde en esta fase llega al máximo contagio y, ahí es reforzar la fase dos que es más estricta y más vigilante.

“Sobre todo es llamar a parar la movilidad social en el municipio, porque no hay mejor solución que estar en casa”, insistió.

Lamentó que aún hay ciudadanos renuentes de quedarse en casa, por lo que reiteró el llamado de estar en lugar protegido como es el hogar, así mismo, que los remedios caseros no son solución como es lavarse bien las manos (agua y jabón), utilizar cubrebocas, no salir de casa al menos por alguna urgencia, vigilancia a supermercados para que solo dos personas realicen las compras y no toda la familia, entre otros.

Esta toma de decisiones es para unificar criterios para proteger a la ciudadanía, por lo que el mandatario municipal envió un mensaje de solidaridad a la persona afectada por coronavirus y a su familia “ya no debemos de tener más casos en el municipio. Ojalá y la señora se recupere y le enviamos un saludo a la familia”.

Por su parte, Juan Carlos Natarén Ovando, director de Seguridad Pública Municipal, dijo que se tienen filtro en playas, así como el constante perifoneo en la cabecera y en comunidades “Estamos haciendo recorrido en las comunidades con perifoneo y les estamos diciendo a la gente a través de Proximidad Social que se metan a sus casas”, dijo.

En cuanto al punto de revisión Fitosanitaria ubicada en La Concha se está trabajando en la vigilancia de foráneos, y los Centros de Salud en coordinación con epidemiología ubicarán los casos sospechosos por COVID-19, manifestó Santiago Villegas Montoya.

Mientras que, el Hospital General se preparan para recibir a pacientes con sintomatologías por coronavirus “somos un hospital de segundo nivel y nos van a llegar más casos con síntomas o sospechosos, tenemos dos semanas trabajando en un filtro de triage (respiratorio en atención primaria) con síntomas respiratorios” comentó Wilfrido Delegado Pardo, director del nosocomio.

Delgado Pardo, agregó que el paciente que presente síntomas por posible contagio de coronavirus, se trasladará al Hospital General en Mazatlán, para tener un mayor control del contagio; además, se esperan más insumos para el Hospital General por parte de Secretaría de Salud Estatal como es equipo de protección y, así brindar un servicio de calidad; solo se cuenta con dos ventiladores respiratorios.

En la Unidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se aplica el triage respiratorio, y si se detecta un caso se traslada a urgencias en Mazatlán, se tiene la ambulancia lista para cualquier traslado, mismo que, se cuentan con dos respiradores, manifestó Gerardo Millán Lizárraga.

La Guardia Nacional apoya en coordinación con Seguridad Pública, Protección Civil, Policía Estatal y Tránsito Municipal en filtros de seguridad y retenes en playas, y constantes recorridos en comunidades.

Los negocios y hoteles se encuentran cerrados, y en la semana intervendrá Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) a realizar una investigación de los precios de la canasta básica, con el fin de que no haya abusos.

Soto Grave, exhortó a los ciudadanos de las comunidades a que no realicen filtros de seguridad, pues desde que llegó el COVID-19 se mantiene blindado el municipio por los tres órdenes de gobierno.

Por su parte, el Sistema de Desarrollo Integral para la Familia Municipal (DIF) se prepara con el abastecimiento de despensas para personas que realmente lo necesiten, la cual, se traslada personalmente hasta su hogar (no están en el padrón) sobre todo, ayudar a adultos mayores y personas con discapacidad, comentó Lucina Cervantes Guerrero, directora de Dif Escuinapa.

Otro acuerdo tomado es que se buscará una solución para que indigentes estén resguardados. Así mismo, se tiene un huerto orgánico, el cual, dicha producción de verduras se entregará a los más vulnerables.

La sesión del Consejo Municipal de Salud quedó permanente, y en cuanto, a información relevante se obtenga sobre el seguimiento casos confirmados por coronavirus se reanudará.

El alcalde entregó cubrebocas a los presentes, donación que hizo la empresa de Mueblería Valdez.