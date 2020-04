‘De mi salud estoy bien, no tengo ningún problema’:AMLO

“Acerca de mi salud, estoy bien, no tengo ningún problema”, aseguró esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia matutina, el mandatario dijo que ya es sabido que padece hipertensión, pero se encuentra bien.

“Ya saben ustedes, soy hipertenso, pero me tomo mis pastillas, lo que el médico me indica, constantemente me estoy tomando la presión y estoy bien, traigo presión como de joven, no tengo problema y estoy bien de salud y me cuido”, aseveró.

“Lo que nos están recomendando a todos, no es un cuidado especial, porque si no, no podría yo trabajar”, agregó.

López Obrador dijo que tiene que tener reuniones.

“Estamos teniendo reuniones diarias, a veces dos reuniones al día por lo del coronavirus, haciendo recuentos de cómo estamos, proyecciones, atendiendo todo”.

Puso como ejemplo que el jueves, estuvo pendiente del tema del petróleo y otros.

“Y hoy va a ser lo mismo, porque ya vamos a estar en la llamada y tengo otras reuniones a las 12:00, preparando lo de los créditos, iniciando ya la etapa nueva, que yo espero que sea pronto, y empecemos la reactivación de la economía, y estamos organizando cómo vamos a seleccionar a los beneficiarios de los créditos y cómo se va a distribuir”, expuso.

A las 12:00 horas, tiempo del centro, dijo que tendría una reunión y en la noche, a las 20:00 horas otra relacionada con el tema de salud.

“De modo que estoy trabajando. Estoy bien de salud”, acotó.