Practicante del IMSS de Reynosa, Tamaulipas es rociado con cloro

El practicante del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Reynosa, Tamaulipas, Luis Gerardo Ramos denunció en redes sociales que una mujer le arrojó cloro cuando se encontraba realizando compras en un centro comercial de dio municipio.

“Llegué a la tienda con mi cubrebocas y uniforme. La señora gritaba que nosotros somos los culpables de todo lo que está pasando. Yo no soy culpable de que no se quieran cuidar y no lleven a cabo las indicaciones que nos siguen dando de que quedarse en sus casas”, señaló.

Eje Central publicó que Luis Gerardo aseveró que él y sus compañeros, así como otro personal médico de la ciudad, no trabajan matando gente, sino cuidando a personas cuando más lo necesitan.

“Ese es mi trabajo y el de muchos compañeros de esta ciudad, creen que vaciándonos una botella de cloro nos vamos a desinfectar?”, cuestionó.

El prácticamente pidió a la población leer sobre el virus e informarse bien y aseguró que el suceso no le molestó, pero sí le provocó pena y tristeza que aún piensen que el personal de Salud somo bichos infectando gente por doquier, me da tristeza que tengan que hacer este acto por pensar que somos los culpables.

Al final de su publicación, reclamó que no se pueda salir a la calle con uniforme porque puede ser agredido, después no vaya a ser una botella con ácido, señaló.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3217037084975081&id=100000064644637