Nueva York: el núcleo actual del coronavirus

Más de 50 mil infectados, parques y estadios como hospitales, cajas de tráiler refrigeradas como morgues; ahora, en la ciudad que nunca dormía, la tendencia se mantiene: diabéticos, enfermos cardiacos y ancianos, las principales víctimas

Unas de las imágenes más impactantes de la semana fueron captadas en Brooklyn, que junto con Queens son los dos condados con mayor número de contagios al sumar el 60 por ciento de los casos totales de Nueva York, el epicentro del coronavirus en Estados Unidos, que a su vez es el país líder en contagios y ahora candidato a superar a Italia en número de víctimas para finales de abril.

En el video se aprecia la parte trasera del The Brooklyn Hospital Center, un hospital de 175 años de antigüedad, con capacidad máxima de 464 pacientes y una plantilla médica para atender de 250 a 300 pacientes y que hoy alberga a más de mil.

Las imágenes muestran una zona que conecta con la calle y en la que un pequeño grupo de personas, a plena luz del día y con ayuda de un montacargas realiza maniobras para depositar cadáveres dentro de una caja refrigerada que está siendo usada como morgue. Durante la maniobra se ven pasar autos particulares y camiones de transporte público; nadie se esconde, es la realidad, la fractura expuesta de un sistema de salud colapsado.

El 31 de marzo, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) anunció la llegada de 250 ambulancias, 500 paramédicos y 85 camiones refrigerados más (que también serán usados como morgues) a Nueva York, y es que el panorama no es placentero para la ciudad más poblada del país ya que, según cálculos del Instituto de Evaluación y Métricas para la Salud (IHME), para el 10 de abril alcanzará el pico más alto en muertes promedio por Covid-19 con 845 por día (entre 596 y 1086) y un total de 8 mil 200 fallecimientos para esa fecha.

A partir de ahí el promedio diario se reduciría, pero la suma seguiría aumentando hasta pasar los 16 mil fallecimientos y aplanar la curva totalmente se daría, según los datos, a inicios de mayo, un panorama, por lo dramático del contexto, bastante optimista.

Otro país, la misma tendencia mortal

Por lo visto en las últimas semanas, el tráfico de pacientes que necesitarán una cama para ser atendidos es directamente proporcional al estado de salud de la población donde se dé el brote.

Los datos publicados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en el Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad muestran que el 73 por ciento de los pacientes hospitalizados presentaron enfermedades preexistentes, así como el 78 por ciento de los ingresados a unidades de cuidados intensivos.

El 27 por ciento de pacientes positivos por Covid-19 con enfermedades preexistentes no tuvo que ser hospitalizado.

El porcentaje de mortalidad para pacientes con enfermedades cardiovasculares es de 13.2 por ciento, del 9.2 por ciento para pacientes diabéticos y del 8 por ciento para los que padecen enfermedad respiratoria crónica.

Las enfermedades preexistentes más comúnmente identificadas siguen siendo las mismas: diabetes mellitus, enfermedad pulmonar crónica y enfermedad cardiaca.

La prevalencia de diabetes diagnosticada en adultos en los Estados Unidos es de 10.1 por ciento, mientras que la prevalencia de enfermedades cardiacas de todo tipo es de 10.6 por ciento.

En México, la diabetes tiene una prevalencia de diabetes del 10.3 por ciento, unos 8.6 millones de adultos, así como el 18.4 por ciento de hipertensos, alrededor de 15.2 millones de personas y un 19.5 por ciento de casos de colesterol elevado.

Nuestras condiciones de salud son muy semejantes a las del país del norte, mismas condiciones que para ellos han sido gran parte del problema que aun no alcanza su punto más alto, es por eso que un colapso como el de Nueva York no suena descabellado en la zona metropolitana de nuestro país. No sabemos si la curva de casos en México no avanza tan rápido porque lo estamos controlando o porque no estamos haciendo la cantidad de pruebas necesarias.

No olvidemos que Estados Unidos y México somos 1 y 2 en el top mundial de índices de obesidad, principal causa de enfermedades como diabetes y enfermedades cardiacas, dos de las enfermedades preexistentes más identificadas entre las víctimas de coronavirus alrededor del mundo.

Artículo publicado el 05 de abril de 2020 en la edición 897 del semanario Ríodoce.