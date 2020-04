Alcalde de Escuinapa da curso para manejo de ventilación mecánica en pacientes con Covid-19.

Médicos, enfermeras y enfermeros del Hospital General de Escuinapa, recibieron capacitación para la utilización de Ventilador Mecánico Bennett, esto para pacientes que lleguen al nosocomio con coronavirus, por parte del alcalde Emmet Soto Grave.

Médico de profesión, Soto Grave estuvo acompañado Wilfrido Alonso Delgado Pardo, director del nosocomio municipal.

El alcalde explicó que el curso de ventilación invasiva está dirigido para personas no expertas.

“Dada la contingencia de Covid-19, tenemos que estar preparados para la contingencia que se presenta, a estas alturas no vemos la magnitud o la gravedad aun en nuestro municipio porque no hemos tenido casos (confirmados, solo sospechosos), pero, de que van a llegar, van a llegar” explicó a los presentes.

“El hablar de ventilación mecánica invasiva es muy amplio, muy basto y muy complicado en un curso rápido entender la mecánica, fisiología, sin embargo, me voy a enfocar en sí, en el manejo con pacientes con coronavirus, no me voy a dedicar en ventilación mecánica invasiva con otras patologías” acotó.

Así mismo, Soto Grave, con especialidad en Medicina Interna, añadió que son las personas con enfermedades crónicas degenerativas como diabetes, hipertensión, problemas respiratorios, VIH, ancianos, obesos, menores de edad, enfermos inmunológicos, tabaquismo y alcoholismo entre otras, quienes posiblemente sean los más vulnerables a esta pandemia mundial, y que el país se encuentra en fase dos lo que representa a casos comunitarios.

“Todavía hay mucha gente incrédula que no cree en el coronavirus, puedo decir que más del cincuenta por ciento cree que el coronavirus no es real, porque a lo mejor esperan a ver muertos y esperan ver saturación de hospitales, y qué necesidad hay de llegar a ese nivel. Lo que queremos es prevenir, precisamente, de que el coronavirus no llegue, y agarrar experiencia de otros países como están rebasados en sistema de salud y que son los mejores del mundo” añadió.

Recomendó tener precaución en los pacientes que presentan sospecha y confirmados de Covid-19 a enfermeros y médicos, pues se trata de dar un mayor esfuerzo para salir avante de este virus que ha acabado con la vida de miles de personas en el mundo.