Insuficiente e incompleto programa de rescate económico de AMLO: PRI

Como insuficiente e incompleto calificó el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado de Sinaloa, Sergio Jacobo Gutiérrez, el programa de rescate económico dado a conocer ayer por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Consideró que las medidas económicas no responden a la gravedad de la situación económica ni a las demandas del sector empresarial, ante la contingencia en materia de salud, además tratan de engañar a la población al ser demasiado optimistas cuando dice que esta crisis será pasajera.

“En lugar de convocar el Presidente a la unidad nacional, como lo demanda esta situación tan grave, volvió a recurrir en su mensaje político a la polarización y descalificó a sus críticos como neoliberales, conservadores y corruptos”, lamentó.

Jacobo Gutiérrez manifestó que resulta preocupante que el jefe del Ejecutivo federal no entienda todavía el grave problema económico que se avecina, como ya lo han alertado organismos a nivel mundial, donde incluso ya no se habla de una recesión, sino de una depresión económica como ocurrió en 1929.

“Vemos un excesivo optimismo y voluntarismo, cuando se habla de la posibilidad de que el gobierno cree dos millones de empleos en nueve meses y realmente no se ve cómo. A demás vemos como un acto de fe, la creencia de que las cosas se van a arreglar por si solas, a partir solamente de las fortalezas del pueblo mexicano”, expresó.

Cuestionó que en presidente de la República no anunciara ningún programa de apoyos emergentes a las micro, pequeñas y medianas empresas, y mucho menos de incentivos fiscales a las empresas, ni a millones de mexicanos que trabajan en la informalidad.

“Había una gran expectativa a nivel nacional, y desgraciadamente estas expectativas no se han cumplido. Estábamos esperando el anuncio de un importante programa de reactivación de la economía y lo que vimos fue un informe de labores, en donde se diluyó totalmente el anuncio de un programa que a todas luces es incompleto y que no responde a los difíciles momentos que está viviendo la economía mexicana.

Criticó el afán del presidente por impulsar megaproyectos que no tienen viabilidad económica, como la refinería Dos Bocas, así como destinar más recursos económicos a Pemex, y afectar con ello al Fondo de Estabilización y una serie de fideicomisos de apoyo al sector empresarial y social.

El legislador señaló que resulta positivo que el presidente, por fin reconozca que viene lo más difícil para México en materia económica y de salud, además de que anuncie más apoyos sociales y medidas de austeridad, aunque aclaró que ésto no resultan suficiente para disminuir el impacto negativo de la pandemia del Coronavirus sobre la economía nacional.