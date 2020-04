Sólo 5 por ciento de las recomendaciones de la ASE son atendidas, revela informe

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Marco Antonio Zazueta, lamentó que tan sólo el 5 por ciento de las recomendaciones y observaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado fueron atendidas por los entes auditados.

La afirmación fue hecha por el legislador de Morena, tras recibir de la ASE el informe semestral del estado que guarda la solventación de observaciones a las entidades fiscalizadas correspondiente al 2017 y 2018.

Detalló que de las 8 mil 468 acciones y recomendaciones que entre 2017 y 2018 realizó la Auditoría Superior del Estado, cerca del 95 por ciento no han sido atendidas por los entes auditado.

Expuso que tras concluir el proceso de auditoría de la ASE, se turnaron a los órganos internos de control las promociones de responsabilidades administrativas, con el objetivo de que busquen el mecanismo de sancionar o inhabilitar al servidor público.

Zazueta Zazueta cuestionó que cada año salen las mismas recomendaciones y observaciones, pero son los órganos internos de control, quienes detienen las acciones y operan con deficiencia, a pesar de ser los encargados de que se cumplan las normas y que no se incurra en delitos por parte de los funcionarios públicos.

Mencionó que en el caso de observaciones de recomendaciones para el año fiscal 2018 está en proceso porque todavía no concluye.

Indicó que de las auditorías financieras practicas a 2017 y 2018, se determinaron recuperaciones probables por 991 millones de pesos, de los cuales están pendientes por recuperar 492 millones de pesos.

El informe fue entregado por al ASE al Poder Legislativo en formato digital, a través de la cuenta de correo institucional, para cumplir con la obligación de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa de entregar el documento al inicio de cada periodo ordinario de sesiones.