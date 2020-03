Será cauteloso Ayuntamiento de Mazatlán con el gasto público

Ante el impacto que generará la recesión económica prevista por la pandemia del coronavirus Covid-19, el Gobierno Municipal hará un cauteloso manejo de los recursos económicos del Ayuntamiento durante los próximos meses.

En la Sesión Ordinaria de Cabildo número 34, el Cabildo exhortó a los funcionarios municipales a la utilización del dinero de manera inteligente en la operación del Ayuntamiento, para que se garanticen los servicios públicos, la seguridad y la obra pública.

A través de un comunicado de prensa, la Comuna informó que se pidió a los encargados de la distribución de los recursos municipales entre los proveedores de productos, servicios y de obra pública, a que se le dé preferencia a empresarios y comerciantes del puerto, para de esta forma proteger los empleos de los mazatlecos.

El alcalde Luis Guillermo Benitez Torres dijo que ante la necesidad del Ayuntamiento de ingresar más recursos, la operación del Municipio no se ha parado en su totalidad, pero se trabaja con la mitad del personal un día, y la otra mitad al día siguiente.

“(…) Cerrar las actividades del Ayuntamiento tiene que ser muy bien valorado, por el significado que tiene. De hecho los ingresos al Ayuntamiento en forma digital no son tan comunes, la gente no está acostumbrada a esos, y el Ayuntamiento ocupa de recursos económicos para poder pagar nómina”, comentó.