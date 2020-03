AMLO envía mensaje desde el hotel Lucerna en Culiacan previo a su visita a Badiraguato

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje desde el hotel Lucerna en Culiacán, previo a su visita al municipio de Badiraguato.

En la grabación el mandatario señaló que se hospedó en el hotel donde estuvo aislado el segundo paciente con Covid-19 en el país, debido a que la infección no es la “peste”.

“Estoy en Culiacán en este hotel Lucerna, aquí me he hospedado siempre, desde antes de ser presidente En este hotel estuvo uno de los primeros infectados de coronavirus, desde luego que ya se limpió, hay sanidad, el coronavirus no es la peste”.

Todos a casa siempre y cuando no se tengan actividades fundamentales para el bienestar y la seguridad del pueblo. Sigamos cuidando a los adultos mayores y a los enfermos. #QuédateEnCasa pic.twitter.com/I8pdZbuU7Q — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 29, 2020

Aclaró que cada vez que aborda un avión y llega a un destino le toman la temperatura, y que nunca se ha negado a ello.

Acusó al diario Reforma de presentar un montaje para hacerlo ver mal.

Consideró que los conservadores quieren que él se aisle, para que haya un vacío que ellos quieren llenar.

Pidió tener cuidado y seguir las recomendaciones, quedarse en casa si no es necesario salir, y cuidar a los adultos mayores, y que salgan a trabajar los que realicen tareas sustantivas.