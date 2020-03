Ofrece García Luna 2 mdd de fianza; teme contraer COVID19

En un intento desesperado por salir de la prisión, Genaro García Luna ofreció pagar una fianza de 2 millones de dólares a una corte federal del Distrito Este de Nueva York para que lo dejen en libertad, siendo su argumento principal la posibilidad de contraer el Covid-19: la fianza sin embargo, le fue negada una vez más.

En documento enviado por su abogado Cesar De Castro la mañana de hoy, el abogado argumentó la urgencia de liberar del ex secretario de seguridad, dada su posible exposición al coronavirus, ya que el Metropolitan Detention Center, está expuesto a la pandemia, toda vez que se encuentra en Manhattan, una de las ciudades más golpeadas por la enfermedad.

La corte sin embargo dijo que los dos millones y el argumento no sería suficiente para darle la libertad bajo fianza, puesto que “no había las condiciones para que así fuera”.

Según la defensa, el dinero ofrecido tenía la garantía de diez individuos que apoyan a García Luna, incluyendo un agente retirado del FBI, que ofreció su casa de 300 mil dólares en garantía, pero ni eso fue suficiente como tampoco que todas las personas que apoyarían al ex secretaria ya fueron entrevistadas y aprobadas por la corte.

Entre las propiedades que García Luna estaba dispuesto a poner como garantía había una mansión valuada en 1.2 millones de dólares, además de otras cuatro propiedades que también entregaría en garantía, todas valuadas en aproximadamente 2.2 millones de dólares y actualmente habitadas por amigos o conocidos de él.

“La fianza sugiere que el señor García Luna podría residir en el área de Washington DC, o bien cerca de Nueva York, lo que garantizaría que no tratará de fugarse, sino que regresará a la corte”, se lee en el comunicado, del cual Ríodoce mantiene una copia.

Pro aún así, y aún con la pandemia a punto de golpear la prisión, la corte rechazo la fianza. Esta sería la segunda petición por lograr la libertad bajo fianza, pues el 27 y 28 de febrero pasado, De Castro ofreció un millón de dólares para que le otorgarán la fianza, pero entonces el magistrado Robert M. Levy dijo que no era suficiente, y que la defensa debía robustecer la fianza para considerarla.

Según datos de la defensa, entre las personas que estarían apoyando a García Luna se encuentra un agente retirado del FBI, Carlos Villar, con quien el ex secretario mantiene relaciones de amistad y laborales, y que habría ofrecido su casa valuada en 300 mil pesos, en apoyo del ex funcionario mexicano.

Ahora la fianza se mira más robusta, y aunado a que García Luna dobló la oferta de la fianza, sin embargo el ex secretario deberá enfrentar la prisión encerrado en una prisión.