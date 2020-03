Aprueba Cabildo elección de consulta popular de síndicos

La primera sesión de Cabildo ejerciendo la sana distancia sirvió para aprobar la consulta popular mediante a la cual se eligió a los síndicos de las sindicaturas de Culiacán. Horas antes, uno de los candidatos fue hallado sin vida en las inmediaciones de Tepuche, al norte de la ciudad.

La sesión fue de carácter extraordinaria y se celebró en el patio del Ayuntamiento, donde el acceso estuvo restringido por medidas sanitarias tanto a personas que acudieron al evento como quienes buscaban realizar un trámite, llegando incluso a solicitar registro a la entrada.

Una cinta amarilla sirvió para delimitar el área dispuesta para los regidores y funcionarios, encabezados por el alcalde Jesús Estrada Ferreiro.

El proceso de consulta se llevó a cabo el domingo 22 de marzo en 15 de las 17 Sindicaturas, a excepción de las Sindicaturas de Tacuichamona y Jesús María, debido a que en ambas localidades no hubo “pluralidad de aspirantes”.

Y en prácticamente cada una de las sindicaturas hubo denuncias verbales sobre grupos armados infiriendo en el proceso de elección. El ex candidato hallado sin vida en Tepuche es Luis Alberto Monárrez, ex agente de la Policía Municipal, quien contendiera por la misma localidad bajo el eslogan de “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”, utilizando el mote de la 4T y los colores de Morena, aunque sin el logo de este partido.

Al respecto, el alcalde desestimó que esto sea debido a la violencia que impera en el municipio, a pesar de que durante la mañana de este día un segundo homicidio en Tepuche ocurrió, con el asesinato del comandante de la policía municipal Jovel Pérez Meza, de 45 años.

Un reportero le cuestiona sobre este hecho al alcalde:

-Se confirma que hay violencia…

“Siempre la ha habido, siempre la ha habido, siempre”, interrumpe con su respuesta Estrada Ferreiro.

Actualmente esa zona de Culiacán mantiene un operativo especial por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en coordinación con la SEDENA, MARINA y Guardia Nacional, sin embargo en menos de 24 horas en Tepuche hubo dos ejecuciones y una más en la Loma de Rodriguera.

“Sí, pero por el operativo seguramente están un poco alborotados, pero pues aquí qué les puedo informar, nada que pueda informar yo puede estropear lo que está investigándose”, explicó el alcalde.

Respecto a las denuncias sobre violencia el domingo 22 en el plebiscito en las 17 sindicaturas de Culiacán, Estrada Ferreiro señaló que no es su facultad realizar indagatorias.

“Yo qué hago, no tengo facultades. Si fuera el Fiscal, si yo fuera la autoridad correspondiente para hacer eso, de seguro hubiera hecho algo oficiosamente pero yo no puedo intervenir en esto, ni siquiera pude suspender una elección porque si yo no tengo un dato cierto o preciso, yo no puedo (suspender) por denuncias de la gente”, dijo.