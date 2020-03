Destapan nueva cloaca en la Liga MX

El ex presidente de los Tiburones Rojos del Veracruz, Fidel Kuri, confirma amaño de partidos en Liga MX; el ex jugador de los jarochos, Leobardo López asegura que él nunca se prestaría para este situación; De acuerdo a un artículo de Forbes México, al año, el deporte más popular del país, mueve apuestas por 4 mil 875 millones de dólares.

Como dice el dicho, cuando el río suena es porque agua lleva. Y es que el ex presidente de los Tiburones Rojos del Veracruz, Fidel Kuri, encendió polémica, al confirmar que en el futbol mexicano existe amaño de partidos.

Luego de la desafiliación de los Tiburones Rojos en diciembre, Kuri reapareció y ratificó lo que viene diciendo desde la semana anterior, donde algunos de sus ex futbolistas están involucrados en amaños de partidos en la Liga MX.

En entrevista para el Diario de Xalapa, el empresario aseguró que todas las pruebas de estos dichos están en manos de los tribunales, ante quienes tendrán que responder todos los que tengan qué ver en este tema.

“Ya lo dije, ya lo comenté, ya todo está en tribunales y vamos a los tribunales ahí están las pruebas, en los tribunales, ahí está todo”, agregó.

El político orizabeño rechazó abundar sobre el tipo de pruebas que posee y tampoco quiso revelar el nombre de los jugadores inmiscuidos en este delicado tema.

“La afición lo sabe perfectamente y los jugadores quién es y que cada quien se ponga el saco que le corresponde y en tribunales están las pruebas que requieran”, insistió.

Fiel a su costumbre, lanzó una advertencia a la Liga MX con la confianza de que las instancias legales le darán la razón en su demanda y por lo tanto deberán restituirle sus derechos como afiliado.

“El equipo es de los veracruzanos y tiene que regresar a ellos. El equipo debe devolvérsele a Veracruz, se lo robaron y lo vamos a regresar”.

Sobre el proceso legal dijo que por el momento las diligencias están detenidas por el tema del Coronavirus a nivel mundial, pero confía que una vez solucionada la contingencia se retomarán las actuaciones sobre el caso ya que sus abogados están muy pendientes de ello.

Leo López: Yo he sido un profesional

Leobardo López, quien fuera uno de los capitanes de los Tiburones Rojos del Veracruz, en entrevista para ESPN, respondió a las declaraciones de Fidel Kuri, en donde aseguraba que los futbolistas de la plantilla del Veracruz se vendieron para que el club descendiera.

“A mí en lo personal no me perjudica, en absoluto, porque yo siempre he sido un profesional y nunca haría algo así; así que no tengo problema con eso”, sostuvo el defensor del Celaya.

Por otro lado, López aseguró que nunca vio a ninguno de sus compañeros de equipo hacer algo indebido con respecto al amaño de partidos, ya que si los hubiera visto, sin duda los hubiera confrontado para hablar del problema.

El ex defensa del Veracruz evitó entrar en polémica con el empresario, aunque señaló que él nunca se prestaría para un amaño de juego.

“No, para nada; si hubiera sabido de alguien, en su momento se arreglan las cosas ahí. Porque no puede haber algo así”, comentó. “Ya no tiene caso hablar cosas del pasado, es una situación muy complicada, cosas que ya quedaron atrás”, concluyó.

Liga MX: Alto riesgo de amaño de partidos

De acuerdo a un artículo de Forbes México publicado en febrero de 2019, al año, el deporte más popular en México mueve apuestas por 4 mil 875 millones de dólares. Expertos dicen que el futbol local ofrece oportunidades a mafias que controlan resultados.

En la Clinch’s House en Lord Street Douglas, Isla de Man (un territorio británico ubicado entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña), se ubica la sede de 188bet, una de las tres casas de apuestas que más dinero reciben de usuarios que ponen su dinero en el futbol mexicano.

El futbol del país (en todas sus divisiones) está catalogado con un índice “alto y elevado” para la realización de apuestas ilegales, de acuerdo con Sportradar y Sports Betting Integrity.

Para ambas orga­nizaciones, el deporte más popular en México cumple con cinco de las siete condiciones para que la mafia del amañe de partidos haga negocios aquí.

El futbol mexicano es uno de los torneos de la región que más atraen a las casas de apuestas a escala global, por tratarse de un mercado con más de 100 millones de seguidores, considerando al público de México y al de Estados Unidos.

Artículo publicado el 22 de marzo de 2020 en la edición 895 del semanario Ríodoce.