Califica PAN estatal de irresponsable y peligrosa la actuación del ‘Químico’ Benítez en Mazatlán

La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Sinaloa criticó la actitud del alcalde de Mazatlán Luis Guillermo Benítez Torres luego de no apegarse a las recomendaciones tanto estatales como federales relativas a la sana distancia y el cierre de establecimientos públicos y privados.

A través de una video conferencia, Juan Carlos Estrada Vega, dirigente en Sinaloa del blanquiazul, atendió a medios en apego a los lineamientos de la jornada nacional de sana distancia y de la Organización Mundial de la Salud por la contingencia sanitaria del COVID19, señaló que el puerto no merece un alcalde como el que tiene en el “Químico” Benítez.

Esto se da luego de las declaraciones del mismo edil porteño quien además de ausentarse de la reunión ayer con el gobernador Quirino Ordaz Coppel y el resto de los alcaldes, declaró a medios que Mazatlán se cocina de otramanera, permitiendo que la actividad se mantenga abierta al público aunque con una disminución de aforos en los casos de bares y antros.

“El Químico Benítez de manera arbitraria y temeraria, poniendo en riesgo la salud de miles de personas ponderando el tema económico, reprobamos la actitud tan insensata e inmadura del alcalde de Mazatlán, quien en un total desacato a las medidas que implementan el gobierno estatal y federal no las está atendiendo”, dijo el dirigente del PAN en Sinaloa.

Estrada Vega comentó que está de acuerdo con las medidas que el gobernador ha implementado y todos los presidentes municipales han estado haciendo lo posible por hacer las cosas bien.

En otro tema, Juan Carlos Estrada expuso que los gobiernos estatal y federal no deben escatimar recursos en las aplicaciones de pruebas para detectar el COVID19 así como la solicitud a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de implementar a la brevedad la tarifa 1F para Sinaloa.

“Necesitamos asumir una actitud muy responsable para que en Sinaloa no nos pase lo que en otros países está sucediendo y por esa razón nos preocupa muchísimo la cantidad mínima de muestras que se han realizado en todo el país, pero sobretodo en Sinaloa, porque se tienen que esperar a que esté muy evidente el malestar o los síntomas en las personas para poder realizar las muestras y eso me parece muy irresponsable, hay países con condiciones económicas peores que las nuestras donde están haciendo muestreos en grandes cantidades, creo que deben de asumir una actitud responsable y que esas muestras sean en todo momento accesibles para quienes requieran de ellas”, dijo.