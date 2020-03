Sesiona Congreso con filtros sanitarios contra pandemia

En medio de protocolos de protección sanitaria, la Diputación Permanente del Congreso del Estado sesionó la mañana de este martes, en el primer día que México se encuentra en la fase 2 de la propagación del Covid-19.

Desde el acceso principal, está instalado el primer filtro, en donde personal de seguridad legislativa toma temperatura y proporciona gel antibacterial. El acceso está restringido a diputados, personal de apoyo a legisladores, trabajadores de medios de comunicación. No está permitido el acceso al público, a diferencia de otros días.

En el Salón de Constituyentes, en donde se realiza la reunión ordinaria de la Diputación Permanente, sin excepción, el acceso tuvo otro filtro que monitoreó temperatura y proporcionó gel antibacterial.

La sillas en el salón, antes destinadas al público, fueron acomodadas con una separación aproximada de dos metros, en donde se sentaron reporteros, además de ocupar mesas, en donde sólo podían permanecer dos personas, cuando en el pasado podían instalarse entre cinco a seis.

Las curules de los legisladores de la Diputación Permanente no sufrieron modificación, la mayoría de los diputados no guardaban la separación de “Sana Distancia”, promovida desde el gobierno federal para permanecer a una distancia no menor a metro y medio para evitar el contagio del virus.

A diferencia de otras ocasiones, la entrevistas o conferencias de prensa fueron planeadas en el lobby del Salón Constituyentes, para evitar el amontonamiento de reporteros que con sus grabadoras y cámaras buscan las declaraciones de los diputados antes y después de las sesiones.

Antes de la sesión, una reunión de trabajo de la Comisión de Salud fue suspendida ya que el protocolo de la Junta de Coordinación Política fue reducir al mínimo indispensable las juntas, especialmente si todavía no se contaba con un dictamen para ser sometido a votación.

Conforme a la aplicación del protocolo, la sesión de la Diputación Permanente se concentró en el trámite de lecturas de iniciativas, sin incluir en asuntos generales ningún posicionamiento de los legisladores o los grupos parlamentarios, puntos que generalmente alargan la duración de la reunión legislativas.