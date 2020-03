Quiere renunciar líder de desplazados en Mazatlán para proteger su vida y la de su familia

¿Qué te dijeron? Textual: “bájale de huevos, porque te vamos a partir tu madre”

Para proteger su vida y la de su familia, Roque Vargas Aragón, líder de un grupo de desplazados de la sierra del sur de Sinaloa, analiza la posibilidad de retirarse de realizar gestiones y acciones de defensa a favor de desplazados.

En su publicación de Facebook del martes 17 de marzo, recuerda el asesinato de Octavio Atilano Román Tirado, líder de los desplazados por la construcción de la presa Picachos, ocurrido el 11 de octubre de 2014, en el interior de la estación de radio del Sol de Mazatlán, donde irrumpieron dos sicarios y uno de ellos le disparó en tres ocasiones.

“Hace unos años asesinaron a un líder de desplazados de la Picachos, hoy hay más riesgos porque podría actuar gobierno molesto o crimen organizado, los desplazados de hoy somos producto de un cóctel de corrupción gubernamental y crimen, intereses en los que están interconectados capitales de ambos lados”, escribió Vargas Aragón.

Para sus seguidores en redes sociales de Facebook, que dudaran de la reflexión citada, el líder de los desplazados, explica:

“Siento y he dado algunos pasos que pisan callos de quienes están relacionados, estorbo y mis actos a quienes tendrían un beneficio jugoso con los logros que se están procesando”.

El líder social sostiene que los logros que se están procesando en el Congreso del Estado es la ley que protegerá y castigaría indistintamente a funcionarios y civiles que provoquen movimientos de desplazamientos en la zona serrana.

Asimismo, ha planteado en las reuniones intersecretariales, obligar a que se apliquen y amplíen los presupuestos al tratamiento y atención de los grupos víctimas de desplazamientos y que estos sean declarados con transparencia.

“Amigos y amigas soy víctima de críticas y señalamientos negativos y lastimosos que van contra esos avances”, asevera el líder.

Añade que empieza a pensar que habría que renunciar a su liderazgo, porque aprecia su vida y considera que entre los que simulan ser líderes y desplazados ha detectado traidores que amenazan con una guerra sucia.

“Si pasara esto les comunico que me alejaré de las acciones de defensa y gestión por cuidar mi vida y la seguridad de mi familia que está antes que todo, porque ‘quien no sabe cuidar su casa, jamás sería confiable para cuidar la ajena’”, argumenta.

Desplazados permanentes

Roque Vargas Aragón, procedente de la sierra del municipio de Concordia, fue desplazado junto con un grupo de personas desde el 18 de julio de 2017.

Agobiados por la violencia perpetrada por los grupos delictivos que operan en la zona serrana, llegaron y se establecieron en Villa Unión, en casas de renta o prestadas, de donde emigraron para establecerse en el fraccionamiento Santa Fe, ubicado a la salida sur de Mazatlán, entre el reclusorio y el ejido El Castillo.

Ríodoce entrevistó a Roque Vargas Aragón, en la casa que habita en Santa Fe, mientras con sus manos de campesino metido a panadero amasaba la harina y elaboraba las empanadas de calabaza, piña y cajeta, para sobrevivir.

“Todo marcha perfectamente bien mientras que no se meten con la familia; por qué hice ese comentario de Facebook, porque no tengo sesenta y tantos años, viviendo cómodamente y sin haber vivido tropiezos en la vida; uno puede percibir cuando ya hay riesgos serios”, comenta.

—¿Cómo te llegaron las primeras señales de riesgo?— se le pregunta a Vargas Aragón.

—Primeramente llega una persona femenina ya mayor, pues un tanto altanerita y exigiéndome que le diera una explicación del por qué estaba yo pidiéndole dinero a la gente y que por qué estaba yo desalojando a la gente. Cosa que es mentira, porque yo jamás he desalojado a nadie, porque no tengo ni la autoridad ni la intención de desalojar a nadie, porque son mis compañeros. Y porque las casas fueron ocupadas de manera personal y cada quien buscó una casa que estuviera en estado de abandono.

—Después te llegó otra persona con otro pretexto…

—Después vino otra persona con otras características muy diferentes, un joven bien vestido, con una actitud diferente, un joven educado, no se comportó grosero, al contrario.

—Esa persona, ¿qué quería, qué te dijo?

—Igual, que si yo estaba vendiendo casas. Si era verdad que nosotros, ¿ustedes están robando?; no le dije, de ninguna manera. ¿Robando qué? Inclusive lo invité a que viera cómo vivo. Muchos saben que yo me dedico a hacer pan, porque soy campesino, y ya no pude ir a las labores del campo, porque en lo laboral el campo me quitaba mucho tiempo. Y no me quedaba tiempo para hacer las gestiones de los compañeros. Precisamente por eso, me dediqué a la venta del pan. Porque esto si me deja un poco más de espacio.

—Además de esas visitas, tuviste amenazas telefónicas, ¿qué te dijeron?

—Textual: “bájale de huevos porque te vamos a partir tu madre”. Unos minutos después me vuelven a llamar, diferente voz, esta era femenina. Dice: “no sabes con quien te metiste hijo de tu puta madre, sabemos dónde están tus hijos, sabemos hacia dónde te mueves y sabemos en qué andas; o le bajas o te vas a chingar a tu madre”. Todo esto ya implica amenazas directas. Por todo esto yo tengo que pensar más en mi seguridad, mi vida, en mis hijos, en mi familia. Porque mis hijos, pues también están expuestos.

Vargas Aragón, asegura que ya le informó a Ricardo Madrid, secretario de Desarrollo Social, sobre la situación que está viviendo, pero el funcionario de Gobierno, respondió que está ocupado con el cerco sanitario del coronavirus.

Artículo publicado el 22 de marzo de 2020 en la edición 895 del semanario Ríodoce.