Coronavirus frena el tráfico de drogas; en Culiacán sube el precio del ‘cristal’

Debido a la pandemia del coronavirus, disminuye la importación de insumos chinos para producir drogas sintéticas y golpea al mercado

El coronavirus Covid-19 logró en un par de meses lo que los gobiernos de Estados Unidos y México no han podido en décadas de lucha contra el narco: disminuir y, en algunos casos, detener el tráfico de droga de México a Estados Unidos.

De acuerdo a una serie de conversaciones con narcotraficantes, pistoleros y cocineros de droga que operan en Culiacán, Mexicali y Tijuana, el impacto del coronavirus ha pegado al cártel de Sinaloa como nunca, debido al cierre de garitas en puertos fronterizos, haciéndolos perder una cantidad incalculable en ingresos.

“Nosotros metíamos 200 kilos de coca por quincena, pero nos detuvimos hace un mes; primero porque se puso fea la cosa en Culiacán, y después por lo del coronavirus en la frontera; y como los jefes no quieren arriesgarnos ordenaron detenernos”, dijo un coordinador de una de las facciones del cártel de Sinaloa que opera en Tijuana.

Así, solo por estos motivos, el cártel habría dejado de enviar a EU 400 kilos de cocaína hasta el viernes de la semana pasada, lo que le representaría una perdida aproximada de 18 millones de dólares durante ese periodo, tomando en cuenta que un kilo de cocaína tiene un costo promedio de 45 mil dólares entre los puchadores de Nueva York.

El coordinador, quien pidió no ser identificado, precisó que, contrario a muchos otros grupos criminales, el desmoronamiento del tráfico no fue paulatino en la facción a la que él pertenece, sino que un día recibieron la orden de detener los envíos a Estados Unidos en su totalidad, y ellos como coordinadores no tuvieron otra que parar.

“Había incertidumbre por el pleito que traen los jefes (Ismael el Mayo Zambada y Los Chapitos), y por eso nos ordenaron detenernos y que reiniciaríamos hasta nuevo aviso; o sea, no hay fecha para empezar a meter droga otra vez”, precisó.

Otro grupo que pertenece a una facción diferente, también del cártel de Sinaloa, precisó que ellos metían hasta 15 kilos por semana de fentanilo, metanfetaminas y coca, pero la inestabilidad en la frontera ha hecho que modifiquen su modus operandi, ya que el coronavirus ha provocado que Estados Unidos aplique medidas extremas y cierre sus fronteras parcialmente, generando inestabilidad entre los capos del cártel.

“Tiene como cinco días que empeoró todo, y lo último que enviamos fueron apenas tres kilos; porque hay acuerdos (con la patrulla fronteriza), y cuando van a cruzar mercancía la mula sabe por cual garita cruzar; y si de pronto cierran esa garita, cancelamos porque los jefes no quieren arriesgar”, dijo una mula, que opera en la zona de Mexicali y San Luis Río Colorado.

En Culiacán la situación también se ha tornado crítica, pues cocineros de metanfetaminas, heroína y fentanilo, todos ellos consultados por Ríodoce, dijeron que los líquidos que trafican de China para la elaboración de drogas sintéticas ya no están llegando, lo que ha provocado un desabasto en la producción.

“Se ha detenido todo; el que todavía tiene ingredientes está cocinando (droga), pero el que no tiene pues se la pela, porque si no hay ingredientes qué va a hacer, no tiene nada qué hacer”, señaló un cocinero de la zona de San Lorenzo.

Otro cocinero, este de Badiraguato, dijo que las cosas tienen semanas de haber empeorado al grado de haber detenido la producción total de metanfetaminas ante la falta de químicos que ya no llegan a Sinaloa, según le explicaron, “por culpa del coronavirus”.

“Van a subir los precios; se habla que de 2 mil 500 pesos que cuesta la libra aquí en Culiacán a 15 mil, y ese es un acuerdo que han hablado los jefes”, señaló el cocinero.

Un segundo cocinero consultado por Ríodoce, dijo que esa orden habría venido del Mayo, quien habría ordenado uniformar el precio de la libra de “cristal” a 15 mil pesos ante la falta de ingredientes.

Otras fuentes refieren un acuerdo entre las familias productoras de drogas sintéticas para uniformar el precio y no dañar el mercado, ni el local ni el norteamericano.

Referente al desabasto de químicos, la DEA señaló que es demasiado pronto para ellos evaluar si la pandemia del coronavirus ha afectado el desabasto de ingredientes que provienen de China.

“Vamos a continuar monitoreando la situación, aunque en este momento aún no tenemos idea del impacto que tendrá la pandemia en las organizaciones criminales, y no sabremos sino hasta dentro de algunos meses”, dijo Katharine Pfaff, vocera de la DEA, en Washington.

Por lo pronto, los narcotraficantes en fronteras como Ciudad Juárez empiezan a sufrir las consecuencias del coronavirus, pues al igual que los narcos de Mexicali, ellos también tienen acuerdos con agentes de migración para cruzar droga a Estados Unidos, y el hecho de que estén cerrando garitas les complica todo.

“La gente de La Línea se ha arriesgado, y por eso se ha caído mucha mercancía, porque van con la droga, y de pronto cierran la garita y eso genera un problema, pues arrestan al burrero, y quitan la mercancía”, dijo una mujer que trabaja como mula para los Aztecas, brazo armado del cártel de Juárez.

Y, sin embargo, hay una cosa que todos tienen clara: tarde o temprano el negocio va a volver a funcionar como siempre, pues los adictos en Estados Unidos son capaces de venir a México con tal de hacerse de la droga, aunque por lo pronto deben estar sufriendo las consecuencias.

“Va a subir el precio, y van a cambiar muchas cosas, pero de que va a llegar a su destino va a llegar, porque eso es algo que nunca se va a acabar”, dijo la mujer.

Artículo publicado el 22 de marzo de 2020 en la edición 895 del semanario Ríodoce.